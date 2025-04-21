Трамп пообіцяв розкрити деталі "мирної угоди" між РФ і Україною протягом трьох днів

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що розповість подробиці щодо "мирної угоди" між Росією та Україною "протягом наступних трьох днів".

Джерело: Трамп журналістам під час великоднього заходу в Білому домі 21 квітня, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: На питання про можливі деталі "мирної домовленості", яку США пропонують укласти між Україною та Росією, Трамп пообіцяв "оголосити повні деталі протягом наступних трьох днів".

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"Але в нас були дуже гарні зустрічі щодо України та Росії", – додав він.

Пізніше, відповідаючи на питання про можливість укладення такої "мирної угоди" цього тижня, американський президент відповів ствердно.

"Є дуже гарний шанс", – сказав Трамп.

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Раніше Bloomberg повідомляло, що американські пропозиції щодо укладення "мирної угоди" між Росією та Україною передбачають послаблення санкцій проти РФ у разі тривалого припинення вогню, потенційне визнання США анексії Криму 2014 року та неприєднання України до НАТО.

Тепер США, за даними видання, чекають на відповідь Києва. Вона, як очікується, надійде на зустрічі американських, українських та європейських посадовців у Лондоні наприкінці цього тижня.