Трамп пообещал раскрыть детали "мирного соглашения" между РФ и Украиной в течение трех дней

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что расскажет подробности относительно "мирного соглашения" между Россией и Украиной "в течение следующих трех дней".

Источник: Трамп журналистам во время пасхального мероприятия в Белом доме 21 апреля, сообщает "Европейская правда"

Детали: На вопрос о возможных деталях "мирной договоренности", которую США предлагают заключить между Украиной и Россией, Трамп пообещал "объявить полные детали в течение следующих трех дней".

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"Но у нас были очень хорошие встречи по Украине и России", – добавил он.

Позже, отвечая на вопрос о возможности заключения такого "мирного соглашения" на этой неделе, американский президент ответил утвердительно.

"Есть очень хороший шанс", – сказал Трамп.

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Ранее Bloomberg сообщало, что американские предложения по заключению "мирного соглашения" между Россией и Украиной предусматривают ослабление санкций против РФ в случае длительного прекращения огня, потенциальное признание США аннексии Крыма 2014 года и неприсоединение Украины к НАТО.

Теперь США, по данным издания, ждут ответа Киева. Он, как ожидается, поступит на встрече американских, украинских и европейских чиновников в Лондоне в конце этой недели.