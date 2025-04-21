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Зеленський анонсував зустріч з партнерами в Лондоні щодо "мирних пропозицій"

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникПонеділок, 21 квітня 2025, 19:29
Зеленський анонсував зустріч з партнерами в Лондоні щодо мирних пропозицій
Фото - ОП

Президент Володимир Зеленський заявив, що представники України, Великої Британії, Франції та США зустрінуться для обговорення "мирного врегулювання" війни в Лондоні 23 квітня.

Джерело: про це глава держави написав на Х за підсумками розмови з британським премʼєр-міністром Кіром Стармером, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: За словами Зеленського, "вже в середу наші представники працюватимуть у Лондоні".

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"Україна, Британія, Франція, Сполучені Штати. Ми готові рухатися й надалі максимально конструктивно, щоб досягти безумовного припинення вогню з подальшим забезпеченням встановлення реального й тривалого миру", – додав він.

Зустріч у Лондоні стане другою після Парижа, де США, Україна та її європейські союзники обговорюють американський план припинення вогню в російсько-українській війні.

Оновлено: Агентство Bloomberg повідомило, що анонсована зустріч стане продовженням зустрічі в Парижі минулого тижня, де обговорювались американські "мирні пропозиції".

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За інформацією співрозмовників агентства, американську сторону представлятимуть держсекретар Марко Рубіо і спеціальні посланники президента США Стів Віткофф і Кіт Келлог.

З боку європейських держав будуть присутні міністри закордонних справ і радники з національної безпеки, додає агентство.

За словами джерел Bloomberg, плани переговорів ще допрацьовуються і можуть змінитися.

"Суспільне" повідомляє, що у складі української делегації на переговорах в Лондоні буде керівник ОПУ Андрій Єрмак, очільник Міноборони Рустем Умєров, голова МЗС Андрій Сибіга та заступник керівника ОП Павло Паліса.

Раніше Bloomberg повідомляло, що американські пропозиції щодо укладення "мирної угоди" між Росією та Україною передбачають послаблення санкцій проти РФ у разі тривалого припинення вогню, потенційне визнання США анексії Криму 2014 року та неприєднання України до НАТО.

Тим часом президент США Дональд Трамп вважає, що існують "дуже гарні" шанси на укладення якоїсь "мирної угоди" між Росією та Україною, і пообіцяв оголосити деталі протягом наступних трьох днів.

ЗеленськийВелика Британіяпереговори
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