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Зеленский анонсировал встречу с партнерами в Лондоне по "мирным предложениям"

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникПонедельник, 21 апреля 2025, 19:29
Зеленский анонсировал встречу с партнерами в Лондоне по мирным предложениям
Фото - ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, что представители Украины, Великобритании, Франции и США встретятся для обсуждения "мирного урегулирования" войны в Лондоне 23 апреля.

Источник: об этом глава государства написал на Х по итогам разговора с британским премьер-министром Киром Стармером, сообщает "Европейская правда"

Детали: По словам Зеленского, "уже в среду наши представители будут работать в Лондоне".

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"Украина, Великобритания, Франция, Соединенные Штаты. Мы готовы двигаться и в дальнейшем максимально конструктивно, чтобы достичь безусловного прекращения огня с последующим обеспечением установления реального и длительного мира", – добавил он.

Встреча в Лондоне станет второй после Парижа, где США, Украина и ее европейские союзники обсуждают американский план прекращения огня в российско-украинской войне.

Обновлено: Агентство Bloomberg сообщило, что анонсированная встреча станет продолжением встречи в Париже на прошлой неделе, где обсуждались американские "мирные предложения".

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По информации собеседников агентства, американскую сторону будут представлять госсекретарь Марко Рубио и специальные посланники президента США Стив Уиткофф и Кит Келлог.

Со стороны европейских государств будут присутствовать министры иностранных дел и советники по национальной безопасности, добавляет агентство.

По словам источников Bloomberg, планы переговоров еще дорабатываются и могут измениться.

"Суспільне" сообщает, что в составе украинской делегации на переговорах в Лондоне будет руководитель ОПУ Андрей Ермак, глава Минобороны Рустем Умеров, глава МИД Андрей Сибига и заместитель руководителя ОП Павел Палиса.

Ранее Bloomberg сообщало, что американские предложения по заключению "мирного соглашения" между Россией и Украиной предусматривают ослабление санкций против РФ в случае длительного прекращения огня, потенциальное признание США аннексии Крыма 2014 года и неприсоединение Украины к НАТО.

Между тем президент США Дональд Трамп считает, что существуют "очень хорошие" шансы на заключение какого-то "мирного соглашения" между Россией и Украиной, и пообещал объявить детали в течение следующих трех дней.

ЗеленскийВеликобританияпереговоры
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