Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримайте журналістські розслідування
Підтримайте журналістські розслідування

Двоє мирних жителів загинули через російський обстріл Харківщини 

Тетяна ОлійникПонеділок, 21 квітня 2025, 20:24
Двоє мирних жителів загинули через російський обстріл Харківщини 
фото - getty images

Російська армія увечері 21 квітня вдарила з авіації по селу Петропавлівка Купʼянського району на Харківщині. Унаслідок цього загинули двоє людей.

Джерело: Харківська обласна прокуратура

Дослівно: "За даними слідства, 21 квітня близько 17:00 збройні сили РФ завдали авіаційного удару по с. Петропавлівка Купʼянського району. Загинули 54-річна жінка та чоловік 26 років. 

Реклама:

У населеному пункті пошкоджено житлові будинки".

Деталі: Правоохоронці встановлюють точний тип авіаційного боєприпасу.

Харківська областьобстрілросійсько-українська війнажертви
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
фотоРосіяни вдарили дроном по автобусу у Марганці: 9 загиблих, 42 поранених
"Мирні переговори" на рівні міністрів щодо України у Лондоні скасували
Фото"Відповідальні за терор і вбивства" – у Польщі на могилі воїнів УПА з’явилася провокативна табличка
"Остаточна пропозиція" Трампа щодо миру вимагає від України прийняти російську окупацію – ЗМІ
відеоРосіяни атакували Одесу дронами: пошкоджено інфраструктуру, є постраждалі – ОВА
Кількість постраждалих через російський удар авіабомбою у Запоріжжі зросла до 38
Усі новини...
Харківська область
Росіяни атакували Харківщину і Дніпропетровщину: горіли квартири та підприємство
На Харківщині під час гасіння пожежі підірвалося авто лісгоспу: є постраждалі
РФ масово атакує Куп’янськ КАБами – за добу 10 бомб
Останні новини
12:24
фотоЯпонський флот представив корабельний рейлґан для протидії китайським гіперзвуковим ракетам
12:16
Венс заявив, що Україні і Росії доведеться поступитися територіями, або США вийдуть з мирної угоди
12:10
Може звузити використання української: омбудсмен розкритикував законопроєкт про профосвіту
12:05
фотоЗняття з військового обліку та липові діагнози за $50 тис.: у Києві затримали організатора схеми
12:00
Reuters: ЄС розглядає варіанти заборони нових контрактів на російський газ
11:56
До Лондона прибула українська делегація для участі в мирних переговорах
11:50
В Україні продовжує зростати енергоспоживання
11:36
фотоРосіяни вдарили дроном по автобусу у Марганці: 9 загиблих, 42 поранених
11:21
ДБР проводить обшуки в ексзаступниці міністра економіки
11:02
Пройшла 10 кілометрів до сусідньої області: на Тернопільщині врятували 3-річну дівчинку, яка загубилася в лісі
Усі новини...
Реклама:
Реклама: