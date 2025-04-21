Двоє мирних жителів загинули через російський обстріл Харківщини 

Російська армія увечері 21 квітня вдарила з авіації по селу Петропавлівка Купʼянського району на Харківщині. Унаслідок цього загинули двоє людей.

Джерело: Харківська обласна прокуратура

Дослівно: "За даними слідства, 21 квітня близько 17:00 збройні сили РФ завдали авіаційного удару по с. Петропавлівка Купʼянського району. Загинули 54-річна жінка та чоловік 26 років.

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У населеному пункті пошкоджено житлові будинки".

Деталі: Правоохоронці встановлюють точний тип авіаційного боєприпасу.