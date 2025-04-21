Двое мирных жителей погибли из-за российского обстрела Харьковщины

Российская армия вечером 21 апреля ударила из авиации по селу Петропавловка Купянского района Харьковской области. В результате этого погибли два человека.

Источник: Харьковская областная прокуратура

Дословно: "По данным следствия, 21 апреля около 17:00 вооруженные силы РФ нанесли авиационный удар по с. Петропавловка Купянского района. Погибли 54-летняя женщина и мужчина 26 лет.

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В населенном пункте повреждены жилые дома".

Детали: Правоохранители устанавливают точный тип авиационного боеприпаса.