Росіяни знову вдарили по Харківщині: є жертва

Увечері 21 квітня російська армія поцілила FPV-дроном по 24-річному чоловіку в селі Івашки Богодухівського району на Харківщині. Також з артилерії вдарила по Куп’янську, там постраждала жінка.

Джерело: Харківська обласна прокуратура

Дослівно: "Увечері у с. Івашки Золочівської ОТГ Богодухівського району ворожий FPV-дрон поцілив у 24-річного чоловіка, який їхав на скутері. Потерпілий загинув на місці".

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Деталі: Близько 19:20 російська армія здійснила артилерійський обстріл м. Купʼянськ. Влучання – по приватному житловому сектору: 58-річна мешканка зазнала гострої реакції на стрес.

Що передувало:

Російська армія увечері 21 квітня вдарила з авіації по селу Петропавлівка Купʼянського району на Харківщині. Унаслідок цього загинули двоє людей.