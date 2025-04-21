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Россияне снова ударили по Харьковщине: есть жертва

Татьяна ОлейникПонедельник, 21 апреля 2025, 23:13
Россияне снова ударили по Харьковщине: есть жертва
Фото - Харьковская областная прокуратура

Вечером 21 апреля российская армия попала FPV-дроном по 24-летнему мужчине в селе Ивашки Богодуховского района на Харьковщине. Также из артиллерии ударила по Купянску, там пострадала женщина.

Источник: Харьковская областная прокуратура

Дословно: "Вечером в с. Ивашки Золочевской ОТГ Богодуховского района вражеский FPV-дрон попал в 24-летнего мужчину, который ехал на скутере. Пострадавший погиб на месте".

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Детали: Около 19:20 российская армия осуществила артиллерийский обстрел г. Купянск. Попадание – по частному жилому сектору: 58-летняя жительница испытала острую реакцию на стресс.

Что предшествовало:

Российская армия вечером 21 апреля ударила из авиации по селу Петропавловка Купянского района Харьковской области. В результате этого погибли два человека.

Харьковская областьроссийско-украинская войнаобстрелжертвы
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