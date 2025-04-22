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Росіяни масовано атакували Одесу БпЛА: виникли пожежі, є постраждалі

Ольга Глущенко Вівторок, 22 квітня 2025, 00:46
Росіяни масовано атакували Одесу БпЛА: виникли пожежі, є постраждалі
фото: Труханов у соцмережах

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер та мер Одеси Геннадій Труханов повідомили і показали наслідки масованої атаки російських безпілотників на місто ввечері 21 квітня, постраждали троє людей.

Джерело: Кіпер, Труханов у Тelegram, ДСНС

Деталі: За словами Кіпера, у місті пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки, навчальний заклад, транспортні засоби, зайнялися пожежі.

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Пряма мова Кіпера: "Над ліквідацією наслідків російських атак працюють усі відповідні служби.

Інформація щодо постраждалих уточнюється".

Пряма мова Труханова: "Ворог поцілив по житловій забудові в густонаселеному районі Одеси. На місці пожежа, працюють оперативні та комунальні служби. Багато квартир пошкоджено".

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фото: Труханов у соцмережах
 
фото: Труханов у соцмережах
 
фото: Труханов у соцмережах
 
фото: Труханов у соцмережах

Оновлено: Пізніше Кіпер повідомив про трьох постраждалих внаслідок російської атаки на Одесу.

ДСНС опублікувала відео ліквідації наслідків ворожої атаки БпЛА на місто.

Що передувало: Увечері понеділка в Одесі пролунали вибухи, російська армія атакує місто ударними дронами.

Одесабезпілотникиросійсько-українська війна
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