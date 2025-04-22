Росіяни масовано атакували Одесу БпЛА: виникли пожежі, є постраждалі

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер та мер Одеси Геннадій Труханов повідомили і показали наслідки масованої атаки російських безпілотників на місто ввечері 21 квітня, постраждали троє людей.

Джерело: Кіпер, Труханов у Тelegram, ДСНС

Деталі: За словами Кіпера, у місті пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки, навчальний заклад, транспортні засоби, зайнялися пожежі.

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Пряма мова Кіпера: "Над ліквідацією наслідків російських атак працюють усі відповідні служби.

Інформація щодо постраждалих уточнюється".

Пряма мова Труханова: "Ворог поцілив по житловій забудові в густонаселеному районі Одеси. На місці пожежа, працюють оперативні та комунальні служби. Багато квартир пошкоджено".

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фото: Труханов у соцмережах

фото: Труханов у соцмережах

фото: Труханов у соцмережах

фото: Труханов у соцмережах

Оновлено: Пізніше Кіпер повідомив про трьох постраждалих внаслідок російської атаки на Одесу.

ДСНС опублікувала відео ліквідації наслідків ворожої атаки БпЛА на місто.

Ліквідація наслідків атаки російських БпЛА на Одесу ввечері 21 квітня.

Відео: ДСНС pic.twitter.com/WF5gZ6e3X7 — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) April 21, 2025

Що передувало: Увечері понеділка в Одесі пролунали вибухи, російська армія атакує місто ударними дронами.