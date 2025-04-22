Россияне массированно атаковали Одессу БпЛА: возникли пожары, есть пострадавшие
Глава Одесской ОВА Олег Кипер и мэр Одессы Геннадий Труханов сообщили и показали последствия массированной атаки российских беспилотников на город вечером 21 апреля, пострадали три человека.
Источник: Кипер, Труханов в Тelegram, ГСЧС
Детали: По словам Кипера, в городе повреждена гражданская инфраструктура, жилые дома, учебное заведение, транспортные средства, начались пожары.
Прямая речь Кипера: "Над ликвидацией последствий российских атак работают все соответствующие службы.
Информация о пострадавших уточняется".
Обновлено: Позже Кипер сообщил о трех пострадавших в результате российской атаки на Одессу.
ГСЧС опубликовала видео ликвидации последствий вражеской атаки БпЛА на город.
Ліквідація наслідків атаки російських БпЛА на Одесу ввечері 21 квітня.— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) April 21, 2025
Відео: ДСНС pic.twitter.com/WF5gZ6e3X7
Что предшествовало: Вечером понедельника в Одессе прогремели взрывы, российская армия атакует город ударными дронами.