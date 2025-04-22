Россияне массированно атаковали Одессу БпЛА: возникли пожары, есть пострадавшие

Глава Одесской ОВА Олег Кипер и мэр Одессы Геннадий Труханов сообщили и показали последствия массированной атаки российских беспилотников на город вечером 21 апреля, пострадали три человека.

Источник: Кипер, Труханов в Тelegram, ГСЧС

Детали: По словам Кипера, в городе повреждена гражданская инфраструктура, жилые дома, учебное заведение, транспортные средства, начались пожары.

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Прямая речь Кипера: "Над ликвидацией последствий российских атак работают все соответствующие службы.

Информация о пострадавших уточняется".

фото: Труханов в соцсетях

фото: Труханов в соцсетях

фото: Труханов в соцсетях

фото: Труханов в соцсетях

Обновлено: Позже Кипер сообщил о трех пострадавших в результате российской атаки на Одессу.

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ГСЧС опубликовала видео ликвидации последствий вражеской атаки БпЛА на город.

Ліквідація наслідків атаки російських БпЛА на Одесу ввечері 21 квітня.

Відео: ДСНС pic.twitter.com/WF5gZ6e3X7 — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) April 21, 2025

Что предшествовало: Вечером понедельника в Одессе прогремели взрывы, российская армия атакует город ударными дронами.