Росіяни атакували Сумщину: 410 вибухів за добу, загинула людина

Протягом минулого дня росіяни здійснили 189 обстрілів прикордоння Сумської області, внаслідок яких зафіксували 410 вибухів, в одній із громад загинула людина.

Джерело: ОВА Сумської області

Дослівно ОВА: "Зафіксовано 410 вибухів. Обстрілів зазнали Сумська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Чупахівська, Великописарівська, Путивльська, Новослобідська, Глухівська, Шалигинська, Есманьська, Свеська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська, Ямпільська громади".

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Деталі: Зокрема, на Есманьську громаду росіяни скинули 11 мін. Також були зафіксовані артилерійські обстріли, скидання ВОГ з БпЛА, атака FPV-дронами – загалом 43 вибухи. Внаслідок обстрілів загинула 1 цивільна особа, пошкоджений приватний житловий будинок.

Ще дві громади, які масовано атакували росіяни – Краснопільська, в ній за добу було понад 90 вибухів, і Юнаківська – 105 вибухів.

У Зноб-Новгородській громаді зафіксували скидання ВОГ з БпЛА й атаку FPV-дрона. Внаслідок обстрілу знищений приватний житловий будинок.

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У Сумській громаді ударом ворожого БпЛА пошкоджений приватний житловий будинок.