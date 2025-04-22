Россияне атаковали Сумщину область: 410 взрывов за сутки, погиб человек

В течение прошлого дня россияне совершили 189 обстрелов приграничья Сумской области, в результате которых зафиксировали 410 взрывов, в одной из общин погиб человек.

Источник: ОВА Сумской области

Дословно ОВА: "Зафиксировано 410 взрывов. Обстрелам подверглись Сумская, Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Чупаховская, Великописаревская, Путивльская, Новослободская, Глуховская, Шалыгинская, Есманьская, Свеская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская, Ямпольская громады".

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Детали: В частности, на Эсманьскую громаду россияне сбросили 11 мин. Также были зафиксированы артиллерийские обстрелы, сброс ВОГ с БпЛА, атака FPV-дронами – всего 43 взрыва. В результате обстрелов погиб 1 гражданский человек, поврежден частный жилой дом.

Еще две громады, которые массированно атаковали россияне – Краснопольская, в ней за сутки было более 90 взрывов, и Юнаковская – 105 взрывов.

В Зноб-Новгородской громаде зафиксировали сброс ВОГ с БпЛА и атаку FPV-дрона. В результате обстрела уничтожен частный жилой дом.

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В Сумской громаде ударом вражеского БпЛА поврежден частный жилой дом.