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Гарвард подал в суд на администрацию Трампа

Степан ГафткоВторник, 22 апреля 2025, 03:04
Гарвард подал в суд на администрацию Трампа
Фото: Getty Images

21 апреля Гарвард подал иск в федеральный суд против администрации Трампа, обвиняя Белый дом в произвольном сокращении финансирования университетских исследований с целью "наказать учебное заведение за защиту его конституционных прав".

Источник: The Harvard Crimson

Детали: Гарвард подал иск в федеральный суд против администрации Трампа из-за значительных сокращений финансирования университетских исследований. В иске университет обвиняет Белый дом в проведении неконституционной кампании, направленной на наказание Гарварда за защиту своих прав.

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Это произошло после объявления новых сокращений, которые могут составить еще миллиард долларов, помимо ранее заявленных 2,2 миллиарда. Гарвард пытается оспорить эти действия в суде, противостоя требованиям, включающим серьезные уступки со стороны университета.

"Компромисс, предложенный Гарварду и другим университетам, очевиден: позвольте правительству микроуправлять вашим учебным заведением или поставьте под угрозу способность учреждения делать медицинские прорывы, научные открытия и инновационные решения", – написали юристы Гарварда в заявлении в понедельник.

В иске Гарвард обвиняет администрацию Трампа в незаконном замораживании миллиардных средств на исследования с целью заставить университет изменить структуру управления, академические программы и политику найма.

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Напомним:

  • 10 марта Гарвардский университет временно приостановил набор преподавателей и персонала из-за "финансовой неопределенности", вызванной усиленной проверкой со стороны администрации президента США Дональда Трампа.
    В университете отметили, что временное замораживание направлено на "сохранение финансовой гибкости", пока не станет ясна суть изменений в федеральной политике и их влияние на учебное заведение.
  • 31 марта СМИ сообщили, что администрация Трампа начала меры по борьбе с антисемитизмом в Гарвардском университете, что может привести к замораживанию федерального финансирования учреждения на сумму до 9 миллиардов долларов.
  • 15 апреля стало известно, что Гарвардский университет отказался выполнять требования администрации Дональда Трампа по усиленному государственному контролю за университетом, назвав их незаконными и неконституционными. Администрация пересматривает финансирование Гарварда и его филиалов на сумму почти 9 миллиардов долларов.

СШАобразованиеТрампсуд
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