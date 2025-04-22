Гарвард подал в суд на администрацию Трампа
21 апреля Гарвард подал иск в федеральный суд против администрации Трампа, обвиняя Белый дом в произвольном сокращении финансирования университетских исследований с целью "наказать учебное заведение за защиту его конституционных прав".
Источник: The Harvard Crimson
Детали: Гарвард подал иск в федеральный суд против администрации Трампа из-за значительных сокращений финансирования университетских исследований. В иске университет обвиняет Белый дом в проведении неконституционной кампании, направленной на наказание Гарварда за защиту своих прав.
Это произошло после объявления новых сокращений, которые могут составить еще миллиард долларов, помимо ранее заявленных 2,2 миллиарда. Гарвард пытается оспорить эти действия в суде, противостоя требованиям, включающим серьезные уступки со стороны университета.
"Компромисс, предложенный Гарварду и другим университетам, очевиден: позвольте правительству микроуправлять вашим учебным заведением или поставьте под угрозу способность учреждения делать медицинские прорывы, научные открытия и инновационные решения", – написали юристы Гарварда в заявлении в понедельник.
В иске Гарвард обвиняет администрацию Трампа в незаконном замораживании миллиардных средств на исследования с целью заставить университет изменить структуру управления, академические программы и политику найма.
Напомним:
- 10 марта Гарвардский университет временно приостановил набор преподавателей и персонала из-за "финансовой неопределенности", вызванной усиленной проверкой со стороны администрации президента США Дональда Трампа.
В университете отметили, что временное замораживание направлено на "сохранение финансовой гибкости", пока не станет ясна суть изменений в федеральной политике и их влияние на учебное заведение.
- 31 марта СМИ сообщили, что администрация Трампа начала меры по борьбе с антисемитизмом в Гарвардском университете, что может привести к замораживанию федерального финансирования учреждения на сумму до 9 миллиардов долларов.
- 15 апреля стало известно, что Гарвардский университет отказался выполнять требования администрации Дональда Трампа по усиленному государственному контролю за университетом, назвав их незаконными и неконституционными. Администрация пересматривает финансирование Гарварда и его филиалов на сумму почти 9 миллиардов долларов.