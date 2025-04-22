Гарвард подал в суд на администрацию Трампа

21 апреля Гарвард подал иск в федеральный суд против администрации Трампа, обвиняя Белый дом в произвольном сокращении финансирования университетских исследований с целью "наказать учебное заведение за защиту его конституционных прав".

Источник: The Harvard Crimson

Детали: Гарвард подал иск в федеральный суд против администрации Трампа из-за значительных сокращений финансирования университетских исследований. В иске университет обвиняет Белый дом в проведении неконституционной кампании, направленной на наказание Гарварда за защиту своих прав.

Реклама:

Это произошло после объявления новых сокращений, которые могут составить еще миллиард долларов, помимо ранее заявленных 2,2 миллиарда. Гарвард пытается оспорить эти действия в суде, противостоя требованиям, включающим серьезные уступки со стороны университета.

"Компромисс, предложенный Гарварду и другим университетам, очевиден: позвольте правительству микроуправлять вашим учебным заведением или поставьте под угрозу способность учреждения делать медицинские прорывы, научные открытия и инновационные решения", – написали юристы Гарварда в заявлении в понедельник.

В иске Гарвард обвиняет администрацию Трампа в незаконном замораживании миллиардных средств на исследования с целью заставить университет изменить структуру управления, академические программы и политику найма.

РЕКЛАМА:

Напомним: