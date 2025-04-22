Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Південна Корея запустила 4-й з 5 запланованих супутників, щоб стежити за КНДР

Степан ГафткоВівторок, 22 квітня 2025, 06:34
Південна Корея запустила 4-й з 5 запланованих супутників, щоб стежити за КНДР
фото: Yonhap

Південна Корея вивела на орбіту четвертий військовий супутник-розвідник, запущений з космічної бази у Флориді на ракеті SpaceX Falcon 9, після виведення п'ятого країна зможе отримувати дані про Північну Корею кожні дві години. 

Джерело: Yonhap

Деталі: Четвертий військовий супутник-розвідник Південної Кореї успішно вийшов на орбіту після запуску з космічної бази США у Флориді. За повідомленням Міністерства оборони Республіки Корея, супутник, який запустили на ракеті SpaceX Falcon 9, вийшов на орбіту всього через 15 хвилин після старту, що стався 22 квітня о 20:48 за часом США.

Реклама:

Під час запуску супутник був виведений на орбіту зі станції космічних сил на мисі Канаверал. Міністерство оборони зазначило, що наразі планується підтвердити його роботу через зв'язок із наземною станцією.

Цей запуск став частиною стратегічного плану Південної Кореї, яка планує до кінця року розгорнути п’ять супутників-шпигунів для покращення моніторингу за Північною Кореєю та зменшення залежності від супутникових зображень США. 

Перший супутник країна запустила в грудні 2023 року, а вже минулого року були запущені ще два супутники із сенсорами радарів SAR. Після запуску п'ятого супутника, Південна Корея зможе отримувати дані про Північну Корею кожні дві години.

РЕКЛАМА:

Нагадаємо:

Південна КореяПівнічна Корея
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
ОновленоВорожа стратегічна авіація здійснила пуски крилатих ракет по Україні
оновленоВнаслідок атаки РФ на Київ двоє людей загинули, 54 постраждалих, в тому числі 6 дітей – влада
видеоУ Києві попадали уламки: спалахнули пожежі, в одному з будинків під завалами люди – Кличко
"Калібри" з Чорного моря, дрони, балістика: Росія завдає комбінованого удару
CNN: У Європі вважають, що США хочуть оголосити "мирну угоду" до 100 днів президентства Трампа
Сибіга і Єрмак розкрили деталі зустрічі з Келлогом у Лондоні
Усі новини...
Південна Корея
Чому Україні потрібні стратеги, а не піарники: уроки Південної Кореї для України
У понеділок експрезидент Південної Кореї постане перед судом – ЗМІ
У Південній Кореї оголосили дострокові президентські вибори на 3 червня – ЗМІ
Останні новини
04:32
Ракетна небезпека для всієї України: у Росії злетів МіГ-31К
04:05
ОновленоВорожа стратегічна авіація здійснила пуски крилатих ракет по Україні
04:00
оновленоВнаслідок атаки РФ на Київ двоє людей загинули, 54 постраждалих, в тому числі 6 дітей – влада
03:35
Харків під масованою атакою дронів: у місті лунали вибухи – влада
03:18
Росія атакує ракетами Павлоград на Дніпропетровщині – ОВА
03:05
В Києві працює ППО по ворожих цілях
02:23
Трамп відмовився сказати, чи має Україна визнати Крим російським
01:53
У Києві є влучання по цивільній інфраструктурі – КМВА
01:25
ОновленоХарків зазнав масованого ракетного удару – Терехов
01:16
видеоУ Києві попадали уламки: спалахнули пожежі, в одному з будинків під завалами люди – Кличко
Усі новини...
Реклама:
Реклама: