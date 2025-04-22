Південна Корея запустила 4-й з 5 запланованих супутників, щоб стежити за КНДР

Південна Корея вивела на орбіту четвертий військовий супутник-розвідник, запущений з космічної бази у Флориді на ракеті SpaceX Falcon 9, після виведення п'ятого країна зможе отримувати дані про Північну Корею кожні дві години.

Джерело: Yonhap

Деталі: Четвертий військовий супутник-розвідник Південної Кореї успішно вийшов на орбіту після запуску з космічної бази США у Флориді. За повідомленням Міністерства оборони Республіки Корея, супутник, який запустили на ракеті SpaceX Falcon 9, вийшов на орбіту всього через 15 хвилин після старту, що стався 22 квітня о 20:48 за часом США.

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Під час запуску супутник був виведений на орбіту зі станції космічних сил на мисі Канаверал. Міністерство оборони зазначило, що наразі планується підтвердити його роботу через зв'язок із наземною станцією.

Цей запуск став частиною стратегічного плану Південної Кореї, яка планує до кінця року розгорнути п’ять супутників-шпигунів для покращення моніторингу за Північною Кореєю та зменшення залежності від супутникових зображень США.

Перший супутник країна запустила в грудні 2023 року, а вже минулого року були запущені ще два супутники із сенсорами радарів SAR. Після запуску п'ятого супутника, Південна Корея зможе отримувати дані про Північну Корею кожні дві години.

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