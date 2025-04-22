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Южная Корея запустила 4-й из 5 запланированных спутников, чтобы следить за КНДР

Степан ГафткоВторник, 22 апреля 2025, 06:34
Южная Корея запустила 4-й из 5 запланированных спутников, чтобы следить за КНДР
фото: Yonhap

Южная Корея вывела на орбиту четвертый военный разведывательный спутник, запущенный с космической базы во Флориде на ракете SpaceX Falcon 9. После вывода пятого спутника страна сможет получать данные о Северной Корее каждые два часа.

Источник: Yonhap

Детали: Четвертый военный разведывательный спутник Южной Кореи успешно вышел на орбиту после запуска с космической базы США во Флориде. По информации Министерства обороны Республики Корея, спутник, запущенный на ракете SpaceX Falcon 9, вышел на орбиту всего через 15 минут после старта, который состоялся 22 апреля в 20:48 по времени США.

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Во время запуска спутник был выведен на орбиту с космической станции на мысе Канаверал. Министерство обороны отметило, что в данный момент планируется подтвердить его работу через связь с наземной станцией.

Этот запуск стал частью стратегического плана Южной Кореи, которая планирует до конца года развернуть пять разведывательных спутников для улучшения мониторинга Северной Кореи и снижения зависимости от спутниковых изображений США.

Первый спутник страна запустила в декабре 2023 года, а в прошлом году были выведены еще два спутника с радарами SAR. После запуска пятого спутника Южная Корея сможет получать данные о Северной Корее каждые два часа.

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Напомним:

Южная КореяСеверная Корея
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