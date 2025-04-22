Росіяни атакували Дніпропетровщину: вирувала пожежа, пошкоджено будинки
Вівторок, 22 квітня 2025, 07:36
У Нікопольському районі Дніпропетровської області внаслідок нічної російської атаки дронами-камікадзе пошкоджено житлові будинки, адміністративну будівлю та ЛЕП, у Синельниковому районі – горіло авто та пошкоджено будинок.
Джерело: голова ОВА Сергій Лисак в Telegram
Пряма мова Лисака: "Агресор продовжував атакувати Нікопольщину дронами-камікадзе. Потерпали Нікополь і Марганецька громада. Пошкоджені адмінбудівля, 3 приватні будинки, лінія електропередач".
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Деталі: На Синельниківщині окупанти атакували дроном Межівську громаду – там зайнялося авто та пошкоджено приватну оселю і господарську споруду.
Минулося без постраждалих.
За словами Лисака, над областю підрозділи ПвК "Схід" знищили над 2 БпЛА.