Росіяни атакували Дніпропетровщину: вирувала пожежа, пошкоджено будинки

У Нікопольському районі Дніпропетровської області внаслідок нічної російської атаки дронами-камікадзе пошкоджено житлові будинки, адміністративну будівлю та ЛЕП, у Синельниковому районі – горіло авто та пошкоджено будинок.

Джерело: голова ОВА Сергій Лисак в Telegram

Пряма мова Лисака: "Агресор продовжував атакувати Нікопольщину дронами-камікадзе. Потерпали Нікополь і Марганецька громада. Пошкоджені адмінбудівля, 3 приватні будинки, лінія електропередач".

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Фото з Telegram Сергія Лисака

Деталі: На Синельниківщині окупанти атакували дроном Межівську громаду – там зайнялося авто та пошкоджено приватну оселю і господарську споруду.



Минулося без постраждалих.

За словами Лисака, над областю підрозділи ПвК "Схід" знищили над 2 БпЛА.