Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни атакували Дніпропетровщину: вирувала пожежа, пошкоджено будинки

Ірина БалачукВівторок, 22 квітня 2025, 07:36
Росіяни атакували Дніпропетровщину: вирувала пожежа, пошкоджено будинки
ФОТО З TELEGRAM СЕРГІЯ ЛИСАКА

У Нікопольському районі Дніпропетровської області внаслідок нічної російської атаки дронами-камікадзе пошкоджено житлові будинки, адміністративну будівлю та ЛЕП, у Синельниковому районі – горіло авто та пошкоджено будинок.

Джерело: голова ОВА Сергій Лисак в Telegram

Пряма мова Лисака: "Агресор продовжував атакувати Нікопольщину дронами-камікадзе. Потерпали Нікополь і Марганецька громада. Пошкоджені адмінбудівля, 3 приватні будинки, лінія електропередач". 

Реклама:
 
Фото з Telegram Сергія Лисака

Деталі: На Синельниківщині окупанти атакували дроном Межівську громаду – там зайнялося авто та пошкоджено приватну оселю і господарську споруду.

Минулося без постраждалих.

За словами Лисака, над областю підрозділи ПвК "Схід" знищили над 2 БпЛА.

Дніпропетровська областьбезпілотники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Зеленський відреагував на критику Трампа, нагадавши про "Кримську декларацію" Помпео
CNN: У Європі вважають, що США хочуть оголосити "мирну угоду" до 100 днів президентства Трампа
Сибіга і Єрмак розкрили деталі зустрічі з Келлогом у Лондоні
Рубіо: США стали краще розуміти позицію РФ у війні проти України
ЄС про вступ України: Скринінг половини кластерів уже завершено
Кремінь відповів Віткоффу: Українська мова відновлюється попри "лінгвоцид" в окупації
Усі новини...
Дніпропетровська область
Троє людей постраждали на Нікопольщині через російські атаки та міну
У Кам’янському чоловік вчинив стрілянину з автомата Калашникова
Росіяни атакували Харківщину і Дніпропетровщину: горіли квартири та підприємство
Останні новини
23:47
Новини економіки 23 квітня: в Україні зафіксували ціни на газ, обшуки в ексзаступниці міністра економіки
23:38
Шмигаль і глава Мінфіну США домовились продовжити роботу над "угодою про надра"
23:19
Генштаб: Сили оборони продовжують стримувати противника на Курському напрямку
22:59
В РФ найбільший виробник сільськогтехніки масово звільнив працівників
22:37
Зеленський відреагував на критику Трампа, нагадавши про "Кримську декларацію" Помпео
22:29
Білий дім про заяву Трампа в бік Зеленського: Президенту США "уривається терпець"
22:25
Зеленський відвідає ПАР у четвер – ЗМІ
21:52
CNN: У Європі вважають, що США хочуть оголосити "мирну угоду" до 100 днів президентства Трампа
21:43
Фаворит президентських перегонів у Польщі дещо втратив підтримку
21:22
Троє людей постраждали на Харківщині через російські удари БпЛА
Усі новини...
Реклама:
Реклама: