Россияне атаковали Днепропетровскую область: бушевал пожар, повреждены дома
Вторник, 22 апреля 2025, 07:36
В Никопольском районе Днепропетровской области в результате ночной российской атаки дронами-камикадзе повреждены жилые дома, административное здание и ЛЭП, в Синельниковском районе – горело авто и поврежден дом.
Источник: глава ОВА Сергей Лысак в Telegram
Прямая речь Лысака: "Агрессор продолжал атаковать Никопольщину дронами-камикадзе. Потерпели Никополь и Марганецкая община. Повреждены админздание, 3 частных дома, линия электропередач".
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Детали: На Синельниковщине оккупанты атаковали дроном Межевскую общину – там загорелось авто и повреждены частный дом и хозяйственная постройка.
Обошлось без пострадавших.
По словам Лысака, над областью подразделения ВК "Восток" уничтожили над 2 БпЛА.