Россияне атаковали Днепропетровскую область: бушевал пожар, повреждены дома

В Никопольском районе Днепропетровской области в результате ночной российской атаки дронами-камикадзе повреждены жилые дома, административное здание и ЛЭП, в Синельниковском районе – горело авто и поврежден дом.

Источник: глава ОВА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь Лысака: "Агрессор продолжал атаковать Никопольщину дронами-камикадзе. Потерпели Никополь и Марганецкая община. Повреждены админздание, 3 частных дома, линия электропередач".

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ФОТО ИЗ TELEGRAM СЕРГЕЯ ЛЫСАКА

Детали: На Синельниковщине оккупанты атаковали дроном Межевскую общину – там загорелось авто и повреждены частный дом и хозяйственная постройка.

Обошлось без пострадавших.

По словам Лысака, над областью подразделения ВК "Восток" уничтожили над 2 БпЛА.