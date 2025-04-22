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ЗСУ відмінусували ще 1 130 окупантів

Ірина БалачукВівторок, 22 квітня 2025, 07:51
ЗСУ відмінусували ще 1 130 окупантів
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Сили оборони продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії – тільки за минулу добу знешкодили 1 130 загарбників та понад 300 одиниць озброєння і військової техніки окупантів.

Джерело: Генштаб ЗСУ в Facebook

Дослівно Генштаб: "У зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника – особовий склад, бойові броньовані машини, артилерійські системи та РСЗВ. Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі".

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Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 22.04.25 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 943 060 (+1 130) осіб,
  • танків – 10 683 (+4) од,
  • бойових броньованих машин – 22 296 (+19) од,
  • артилерійських систем – 26 689 (+26) од,
  • засобів ППО – 1 140 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 33 388 (+118) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 45 458 (+134) од.

Дані уточнюються.

Росіявтрати у війні
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