ВСУ отминусовали еще 1 130 оккупантов

Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России – только за минувшие сутки обезвредили 1 130 захватчиков и более 300 единиц вооружения и военной техники оккупантов.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Дословно Генштаб: "В связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных, возникла необходимость корректировки некоторых позиций общих потерь противника – личный состав, боевые бронированные машины, артиллерийские системы и РСЗО. Общая цифра скорректирована, а потери за сутки подаются в обычном режиме".

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Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 22.04.25 ориентировочно составили:

личного состава – около 943 060 (+1 130) человек,

танков – 10 683 (+4) ед,

боевых бронированных машин – 22 296 (+19) ед,

артиллерийских систем – 26 689 (+26) ед,

средств ПВО – 1 140 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 33 388 (+118) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 45 458 (+134) ед.

Данные уточняются.