ВСУ отминусовали еще 1 130 оккупантов
Вторник, 22 апреля 2025, 07:51
Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России – только за минувшие сутки обезвредили 1 130 захватчиков и более 300 единиц вооружения и военной техники оккупантов.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Дословно Генштаб: "В связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных, возникла необходимость корректировки некоторых позиций общих потерь противника – личный состав, боевые бронированные машины, артиллерийские системы и РСЗО. Общая цифра скорректирована, а потери за сутки подаются в обычном режиме".
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Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 22.04.25 ориентировочно составили:
- личного состава – около 943 060 (+1 130) человек,
- танков – 10 683 (+4) ед,
- боевых бронированных машин – 22 296 (+19) ед,
- артиллерийских систем – 26 689 (+26) ед,
- средств ПВО – 1 140 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 33 388 (+118) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 45 458 (+134) ед.
Данные уточняются.