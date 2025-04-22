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Росіяни атакували Покровський напрямок понад 60 разів: на фронті 165 бойових зіткнень

Станіслав ПогоріловВівторок, 22 квітня 2025, 08:12
Росіяни атакували Покровський напрямок понад 60 разів: на фронті 165 бойових зіткнень
Фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 165 бойових зіткнень, на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 61 атаку російських загарбників, на Курщині відбулося 21 боєзіткнення.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Деталі: На Куп’янському напрямку за добу відбулося дві атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки та Загризового.

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На Лиманському напрямку ворог атакував 25 разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Нове, Надія, Новомихайлівка, Греківка, Мирне, Колодязі, Торське та в напрямку Нового Миру, Зеленої Долини.

На Сіверському напрямку в районах Верхньокам’янського та Переїзного противник двічі  атакував позиції наших військ.

На Краматорському напрямку зафіксовано чотири боєзіткнення поблизу Васюківки, Часового Яру, Маркового та Ступочок.

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На Торецькому напрямку ворог здійснив 23 атаки неподалік населених пунктів Торецьк, Диліївка та Щербинівка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 61 штурмову і наступальну дію агресора у районах населених пунктів пунктів Суха Балка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Сухий Яр, Водяне Друге, Котлине, Успенівка, Новоолександрівка, Надіївка, Троїцьке, Тарасівка, Промінь, Лисівка, Удачне, Преображенка, Котлярівка, Андріївка та в напрямку Олександрополя, Новопавлівки, Березівки.

На Новопавлівському напрямку ворог 19 разів атакував наші позиції поблизу Костянтинополя, Вільного Поля, Привільного, Новосілки, Розливу та в бік Одрадного.

На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили три ворожих штурми у напрямку Степового та Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку ворог проводив дві наступальні дії — успіху не мав.

На Харківському та Гуляйпільському напрямках активних наступальних дій ворога не зафіксовано.

На Курському напрямку минулої доби відбулося 21 боєзіткнення. Ворог завдав 27 авіаційних ударів, скинув 45 керованих бомб, здійснив 336 артилерійських обстрілів, зокрема вісім — з реактивних систем залпового вогню.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

Воїни ЗСУ завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі й техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

російсько-українська війнаЗбройні сили
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