Россияне атаковали Покровское направление более 60 раз: на фронте 165 боевых столкновений

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 165 боевых столкновений, на Покровском направлении Силы обороны остановили 61 атаку российских захватчиков, на Курщине произошло 21 боестолкновение.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Детали: На Купянском направлении за сутки произошло две атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Петропавловки и Загрызово.

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На Лиманском направлении враг атаковал 25 раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Новое, Надежда, Новомихайловка, Грековка, Мирное, Колодязи, Торское и в направлении Нового Мира, Зеленой Долины.

На Северском направлении в районах Верхнекаменского и Переездного противник дважды атаковал позиции наших войск.

На Краматорском направлении зафиксировано четыре боестолкновения вблизи Васюковки, Часового Яра, Маркового и Ступочек.

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На Торецком направлении враг совершил 23 атаки неподалеку населенных пунктов Торецк, Дилиевка и Щербиновка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 61 штурмовое и наступательное действие агрессора в районах населенных пунктов пунктов Сухая Балка, Миролюбовка, Елизаветовка, Сухой Яр, Водяное Второе, Котлино, Успеновка, Новоалександровка, Надеевка, Троицкое, Тарасовка, Луч, Лисовка, Удачное, Преображенка, Котляровка, Андреевка и в направлении Александрополя, Новопавловки, Березовки.

На Новопавловском направлении враг 19 раз атаковал наши позиции вблизи Константинополя, Свободного Поля, Привольного, Новоселки, Разлива и в сторону Отрадного.

На Ореховском направлении наши защитники отбили три вражеских штурма в направлении Степного и Новоданиловки.

На Приднепровском направлении враг проводил два наступательных действия - успеха не имел.

На Харьковском и Гуляйпольском направлениях активных наступательных действий врага не зафиксировано.

На Курском направлении за прошедшие сутки произошло 21 боестолкновение. Враг нанес 27 авиационных ударов, сбросил 45 управляемых бомб, осуществил 336 артиллерийских обстрелов, в том числе восемь - из реактивных систем залпового огня.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

Воины ВСУ наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.