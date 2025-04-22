Россияне атаковали Покровское направление более 60 раз: на фронте 165 боевых столкновений
За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 165 боевых столкновений, на Покровском направлении Силы обороны остановили 61 атаку российских захватчиков, на Курщине произошло 21 боестолкновение.
Источник: сводка Генштаба ВСУ
Детали: На Купянском направлении за сутки произошло две атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Петропавловки и Загрызово.
На Лиманском направлении враг атаковал 25 раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Новое, Надежда, Новомихайловка, Грековка, Мирное, Колодязи, Торское и в направлении Нового Мира, Зеленой Долины.
На Северском направлении в районах Верхнекаменского и Переездного противник дважды атаковал позиции наших войск.
На Краматорском направлении зафиксировано четыре боестолкновения вблизи Васюковки, Часового Яра, Маркового и Ступочек.
На Торецком направлении враг совершил 23 атаки неподалеку населенных пунктов Торецк, Дилиевка и Щербиновка.
На Покровском направлении наши защитники остановили 61 штурмовое и наступательное действие агрессора в районах населенных пунктов пунктов Сухая Балка, Миролюбовка, Елизаветовка, Сухой Яр, Водяное Второе, Котлино, Успеновка, Новоалександровка, Надеевка, Троицкое, Тарасовка, Луч, Лисовка, Удачное, Преображенка, Котляровка, Андреевка и в направлении Александрополя, Новопавловки, Березовки.
На Новопавловском направлении враг 19 раз атаковал наши позиции вблизи Константинополя, Свободного Поля, Привольного, Новоселки, Разлива и в сторону Отрадного.
На Ореховском направлении наши защитники отбили три вражеских штурма в направлении Степного и Новоданиловки.
На Приднепровском направлении враг проводил два наступательных действия - успеха не имел.
На Харьковском и Гуляйпольском направлениях активных наступательных действий врага не зафиксировано.
На Курском направлении за прошедшие сутки произошло 21 боестолкновение. Враг нанес 27 авиационных ударов, сбросил 45 управляемых бомб, осуществил 336 артиллерийских обстрелов, в том числе восемь - из реактивных систем залпового огня.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.
Воины ВСУ наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.