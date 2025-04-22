Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни атакували Київщину: пошкоджено будинки та авто, спалахнула пожежа

Ірина БалачукВівторок, 22 квітня 2025, 08:48
Росіяни атакували Київщину: пошкоджено будинки та авто, спалахнула пожежа
ФОТО З TELEGRAM МИКОЛИ КАЛАШНИКА

У Бучанському районі Київської області внаслідок російської дронової атаки пошкоджено 6 будинків, 4 авто, гаражі, заміський комплекс, на будмайданчику спалахнула пожежа.  

Джерело: голова ОВА Микола Калашник в Telegram

Пряма мова очільника області: "Чергова нічна атака ворожих БпЛА на Київщину. В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі… У Бучанському районі унаслідок ворожої атаки пошкоджено шість приватних будинків, чотири автомобілі, три господарські будівлі та три гаражних приміщення". 

Реклама:
 
Фото з Telegram Миколи калашника 

Деталі: Також пошкоджено приміщення заміського комплексу і спалахнула пожежа на будівельному майданчику. Загоряння уже загасили. 

 
Фото з Telegram Миколи калашника 

Минулося без постраждалих.

 
Фото з Telegram Миколи калашника 

Київська областьбезпілотники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Зеленський відреагував на критику Трампа, нагадавши про "Кримську декларацію" Помпео
CNN: У Європі вважають, що США хочуть оголосити "мирну угоду" до 100 днів президентства Трампа
Сибіга і Єрмак розкрили деталі зустрічі з Келлогом у Лондоні
Рубіо: США стали краще розуміти позицію РФ у війні проти України
ЄС про вступ України: Скринінг половини кластерів уже завершено
Кремінь відповів Віткоффу: Українська мова відновлюється попри "лінгвоцид" в окупації
Усі новини...
Росіяни масовано атакували Одесу БпЛА: виникли пожежі, є постраждалі
Росіяни атакували Дніпропетровщину: вирувала пожежа, пошкоджено будинки
Сили ППО збили 38 із 54 БПЛА, ще 16 безпілотників-імітаторів не досягли своїх цілей
Росіяни вдарили КАБом по селу на Харківщині: горіли будинки, пошкоджена пошта, двоє поранених
Останні новини
23:47
Новини економіки 23 квітня: в Україні зафіксували ціни на газ, обшуки в ексзаступниці міністра економіки
23:38
Шмигаль і глава Мінфіну США домовились продовжити роботу над "угодою про надра"
23:19
Генштаб: Сили оборони продовжують стримувати противника на Курському напрямку
22:59
В РФ найбільший виробник сільськогтехніки масово звільнив працівників
22:37
Зеленський відреагував на критику Трампа, нагадавши про "Кримську декларацію" Помпео
22:29
Білий дім про заяву Трампа в бік Зеленського: Президенту США "уривається терпець"
22:25
Зеленський відвідає ПАР у четвер – ЗМІ
21:52
CNN: У Європі вважають, що США хочуть оголосити "мирну угоду" до 100 днів президентства Трампа
21:43
Фаворит президентських перегонів у Польщі дещо втратив підтримку
21:22
Троє людей постраждали на Харківщині через російські удари БпЛА
Усі новини...
Реклама:
Реклама: