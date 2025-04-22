Росіяни атакували Київщину: пошкоджено будинки та авто, спалахнула пожежа

У Бучанському районі Київської області внаслідок російської дронової атаки пошкоджено 6 будинків, 4 авто, гаражі, заміський комплекс, на будмайданчику спалахнула пожежа.

Джерело: голова ОВА Микола Калашник в Telegram

Пряма мова очільника області: "Чергова нічна атака ворожих БпЛА на Київщину. В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі… У Бучанському районі унаслідок ворожої атаки пошкоджено шість приватних будинків, чотири автомобілі, три господарські будівлі та три гаражних приміщення".

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Фото з Telegram Миколи калашника

Деталі: Також пошкоджено приміщення заміського комплексу і спалахнула пожежа на будівельному майданчику. Загоряння уже загасили.

Фото з Telegram Миколи калашника

Минулося без постраждалих.