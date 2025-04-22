Россияне атаковали Киевскую область: повреждены дома и авто, вспыхнул пожар
Вторник, 22 апреля 2025, 08:48
В Бучанском районе Киевской области в результате российской дроновой атаки повреждены 6 домов, 4 авто, гаражи, загородный комплекс, на стройплощадке вспыхнул пожар.
Источник: глава ОВА Николай Калашник в Telegram
Прямая речь главы области: "Очередная ночная атака вражеских БпЛА на Киевщину. В области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели... В Бучанском районе в результате вражеской атаки повреждены шесть частных домов, четыре автомобиля, три хозяйственные постройки и три гаражных помещения".
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Детали: Также повреждено помещение загородного комплекса и вспыхнул пожар на строительной площадке. Возгорание уже потушили.
Обошлось без пострадавших.