Глава МЗС Франції назвав "великоднє перемир’я" Путіна маркетинговим ходом для Трампа

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро в інтерв'ю FranceInfo у вівторок заявив, що оголошене правителем РФ Володимиром Путіним так зване "великоднє перемир'я" було маркетинговою операцією, щоб завоювати довіру президента США Дональда Трампа.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Politico

Пряма мова Барро: "Великоднє перемир'я, яке він (Путін) оголосив дещо несподівано, було маркетинговою операцією, операцією приманки, спрямованою на те, щоб запобігти підвищенню нетерпіння і гніву президента Трампа".

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Деталі: За словами очільника зовнішньополітичного відомства Франції, тимчасове "перемир'я", яке господар Кремля оголосив у суботу, і в порушенні якого Київ негайно і неодноразово звинувачував Москву, було лише для видимості.

Як повідомляється, Росія відкинула пропозицію про повне припинення вогню, висунувши довгий перелік умов, які відкладають його виконання. РФ також неодноразово порушувала узгоджену домовленість не завдавати ударів по українській енергетичній інфраструктурі протягом 30 днів.

Президент США Дональд Трамп дедалі більше сумнівається у тому, що зможе досягти успіху у припиненні війни. Він заявляє, що "розлючений" на Путіна, критикуючи при цьому президента України Володимира Зеленського.

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Водночас Трамп заявив у понеділок, що цього тижня він розкриє зміст запропонованого ним "мирного плану" щодо війни в Україні.

За даними The New York Post, у рамках "мирного плану" президента Трампа обговорюється ідея контролю за припиненням вогню, який би здійснювала спільна комісія у складі України, Росії і держави з-поза меж НАТО.

23 квітня у Лондоні відбудеться зустріч, де США, Україна та її європейські союзники обговорюватимуть кроки для припинення вогню в російсько-українській війні.