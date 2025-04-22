Глава МИД Франции назвал "пасхальное перемирие" Путина маркетинговым ходом для Трампа

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в интервью FranceInfo во вторник заявил, что объявленное правителем РФ Владимиром Путиным так называемое "пасхальное перемирие" было маркетинговой операцией, чтобы завоевать доверие президента США Дональда Трампа.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Politico

Прямая речь Барро: "Пасхальное перемирие, которое он (Путин) объявил несколько неожиданно, было маркетинговой операцией, операцией приманки, направленной на то, чтобы предотвратить повышение нетерпения и гнева президента Трампа".

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Детали: По словам главы внешнеполитического ведомства Франции, временное "перемирие", которое хозяин Кремля объявил в субботу, и в нарушении которого Киев немедленно и неоднократно обвинял Москву, было лишь для видимости.

Как сообщается, Россия отвергла предложение о полном прекращении огня, выдвинув длинный перечень условий, которые откладывают его выполнение. РФ также неоднократно нарушала согласованную договоренность не наносить удары по украинской энергетической инфраструктуре в течение 30 дней.

Президент США Дональд Трамп все больше сомневается в том, что сможет добиться успеха в прекращении войны. Он заявляет, что "зол" на Путина, критикуя при этом президента Украины Владимира Зеленского.

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В то же время Трамп заявил в понедельник, что на этой неделе он раскроет содержание предложенного им "мирного плана" по войне в Украине.

По данным The New York Post, в рамках "мирного плана" президента Трампа обсуждается идея контроля за прекращением огня, который бы осуществляла совместная комиссия в составе Украины, России и государства из-за пределов НАТО.

23 апреля в Лондоне состоится встреча, где США, Украина и ее европейские союзники будут обсуждать шаги для прекращения огня в российско-украинской войне.