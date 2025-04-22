Нацполіція: В Україні викрили мережу псевдоінвесторів, які ошукали іноземців на мільйони

В межах міжнародної багатоетапної спецоперації українські поліцейські спільно з іноземними колегами викрили злочинну групу, яка ошукала громадян Латвії на понад 6 млн грн, пропонуючи інвестувати у криптовалюту через фейкові брокерські платформи.

Джерело: Національна поліція



Деталі: Повідомляється, що зловмисники діяли з 2022 року, організувавши шахрайську схему під виглядом інвестицій у криптовалюту. Для цього вони створили фальшиві брокерські платформи, які візуально нагадували легальні трейдингові сайти. Роботу з потенційними жертвами організували через розгалужену мережу колцентрів на території України.



Встановлено, що фігуранти активно рекламували свої псевдоінвестиційні сервіси через соціальні мережі, а до потенційних клієнтів застосовували методи соціальної інженерії, обіцяючи отримання надприбутків. Водночас шахраї схиляли потерпілих до встановлення програмного забезпечення для віддаленого доступу, що надавало їм контроль над пристроями жертв та доступ до їхніх фінансових даних.

Щоб легалізувати незаконно отримані кошти, учасники угруповання зареєструвалися як ФОП та отримували виплати нібито за послуги у сфері комп'ютерного програмування.



Вказано, що наразі слідчі Нацполіції встановили, що загальна сума збитків потерпілим перевищує 6 млн грн в еквіваленті.

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Українські кіберполіцейські спільно з іноземними колегами задокументували протиправну діяльність злочинної групи, зібрали цифрові докази, а також відстежили рух віртуальних активів від гаманців потерпілих до кінцевих отримувачів тощо.Правоохоронці за силової підтримки спецпідрозділів TacTeam Департаменту патрульної поліції провели понад 30 обшуків на території кількох регіонів України за місцями здійснення протиправної діяльності, проживання фігурантів, у транспортних засобах тощо.

Було вилучено комп’ютерну техніку, серверне обладнання, криптогаманці, мобільні телефони, чорнові записи, банківські картки, флеш-накопичувачі, а також елітні автомобілі, придбані на викрадені кошти. На вилучені цінності суд наклав арешт.

Організатору та трьом виконавцям повідомлено про підозру в шахрайстві (в редакції Кримінального кодексу, що діяла до 11.08.2023). Санкція статті передбачає до 12-ти років позбавлення волі. За клопотаннями слідчих підозрюваним суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою та цілодобового домашнього арешту.



Досудове розслідування триває, встановлюються всі причетні до протиправної діяльності особи. У поліції зазначають, що можлива додаткова правова кваліфікація.