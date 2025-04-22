Нацполиция: В Украине разоблачили сеть псевдоинвесторов, обманувших иностранцев на миллионы

В рамках международной многоэтапной спецоперации украинские полицейские совместно с иностранными коллегами разоблачили преступную группу, которая обманула граждан Латвии на более 6 млн грн, предлагая инвестировать в криптовалюту через фейковые брокерские платформы.

Источник: Национальная полиция

Детали: Сообщается, что злоумышленники действовали с 2022 года, организовав мошенническую схему под видом инвестиций в криптовалюту. Для этого они создали фальшивые брокерские платформы, которые визуально напоминали легальные трейдинговые сайты. Работу с потенциальными жертвами организовали через разветвленную сеть колл-центров на территории Украины.

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Установлено, что фигуранты активно рекламировали свои псевдоинвестиционные сервисы через социальные сети, а к потенциальным клиентам применяли методы социальной инженерии, обещая получение сверхприбылей. В то же время мошенники склоняли потерпевших к установке программного обеспечения для удаленного доступа, что предоставляло им контроль над устройствами жертв и доступ к их финансовым данным.

Чтобы легализовать незаконно полученные средства, участники группировки зарегистрировались как ФЛП и получали выплаты якобы за услуги в сфере компьютерного программирования.

Указано, что на данный момент следователи Нацполиции установили, что общая сумма ущерба потерпевшим превышает 6 млн грн в эквиваленте.

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Украинские киберполицейские совместно с иностранными коллегами задокументировали противоправную деятельность преступной группы, собрали цифровые доказательства, а также отследили движение виртуальных активов от кошельков потерпевших до кибербанков.

Правоохранители при силовой поддержке спецподразделений TacTeam Департамента патрульной полиции провели более 30 обысков на территории нескольких регионов Украины по местам осуществления противоправной деятельности, проживания фигурантов, в автомобилях и тому подобное.

Была изъята компьютерная техника, серверное оборудование, криптокошельки, мобильные телефоны, черновые записи, банковские карты, флеш-накопители, а также элитные автомобили, приобретенные на похищенные средства. На изъятые ценности суд наложил арест.

Организатору и трем исполнителям сообщено о подозрении в мошенничестве (в редакции Уголовного кодекса, действовавшей до 11.08.2023). Санкция статьи предусматривает до 12-ти лет лишения свободы. По ходатайствам следователей подозреваемым суд избрал меры пресечения в виде содержания под стражей и круглосуточного домашнего ареста.

Досудебное расследование продолжается, устанавливаются все причастные к противоправной деятельности лица. В полиции отмечают, что возможна дополнительная правовая квалификация.