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Росіяни вдарили по Запоріжжю: загинула жінка, поранені 33 людини, серед них діти

Ірина Балачук, Тетяна ОлійникВівторок, 22 квітня 2025, 19:00
Росіяни вдарили по Запоріжжю: загинула жінка, поранені 33 людини, серед них діти
Фото ЗОВА

Вдень 22 квітня російські війська завдали удару по Запоріжжю, внаслідок чого одна людина загинула, 33 людини дістали поранення, пошкоджено багатоповерхівку та палали автомобілі.

Джерело: голова Запорізької ОВА Іван Федоров та ДСНС в Telegram 

Пряма мова очільника області: "Внаслідок ворожої атаки росіян по Запорізькій області, в одному із районів Запоріжжя виникла пожежа…. Двоє людей поранені". 

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Оновлено: Трохи згодом Федоров повідомив, що російська атака забрала життя однієї людини.

"69-річна жінка дістала тяжких поранень. Медики намагалися її реанімувати, але врятувати не змогли", – написав голова ОВА. 

 
Фото дСНС 

Пізніше Федоров додав, що через російську атаку поранені двоє дітей – 14-річний та 4-річний хлопчики.

Деталі: За його словами, постраждалих доправляють до лікарні. 

 
Фото ЗОВА 

Перед тим Федоров повідомив про загрозу застосування керованих авіаційних бомб (КАБів) по Запорізькій області та місту Запоріжжя.  

 
фото ЗОВА

Доповнено: Голова ОВА розповів, що окупанти атакували Запоріжжя 2 КАБами. 

 
фото зова

"Один влучив по інфраструктурному об’єкту, інший – по густонаселеному району і житловому будинку безпосередньо. Наразі нам відомо про 13 постраждалих, з них 2 дитини. Із 13 постраждалих 2 людини у важкому стані", – повідомив Федоров. 

 
Фото ДСНС
 
Фото ЗОВА

За даними ДСНС, станом на 14:20 постраждали 23 людини, з них 4 дитини. Федоров додав, що хлопчики 16, 14, 4 та 3 років зараз у лікарні. Медики оцінюють їхній стан, як середньої тяжкості. 

 
Фото ДСНС

Внаслідок атаки частково зруйновані декілька 9-поверхівок, навчальний заклад. Горіли автомобілі.

З пошкодженої будівлі наразі евакуюють людей.

"Рятувальники оперативно загасили вогонь і проводять пошуково-рятувальні роботи. Ліквідація наслідків ворожих авіаударів триває", – підсумували у ДСНС.

О 18:40 Федоров повідомив, що кількість запоріжців, які звернулись за допомогою медиків зросла до 33-х. 

Запоріжжяпожежажертви
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