Росіяни вдарили по Запоріжжю: загинула жінка, поранені 33 людини, серед них діти
Вдень 22 квітня російські війська завдали удару по Запоріжжю, внаслідок чого одна людина загинула, 33 людини дістали поранення, пошкоджено багатоповерхівку та палали автомобілі.
Джерело: голова Запорізької ОВА Іван Федоров та ДСНС в Telegram
Пряма мова очільника області: "Внаслідок ворожої атаки росіян по Запорізькій області, в одному із районів Запоріжжя виникла пожежа…. Двоє людей поранені".
Оновлено: Трохи згодом Федоров повідомив, що російська атака забрала життя однієї людини.
"69-річна жінка дістала тяжких поранень. Медики намагалися її реанімувати, але врятувати не змогли", – написав голова ОВА.
Пізніше Федоров додав, що через російську атаку поранені двоє дітей – 14-річний та 4-річний хлопчики.
Наслідки російського удару по Запоріжжю вдень 22 квітня. Відео Запорізької ОВА pic.twitter.com/WEIRDjZ0P6— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 22, 2025РЕКЛАМА:
Деталі: За його словами, постраждалих доправляють до лікарні.
Перед тим Федоров повідомив про загрозу застосування керованих авіаційних бомб (КАБів) по Запорізькій області та місту Запоріжжя.
Доповнено: Голова ОВА розповів, що окупанти атакували Запоріжжя 2 КАБами.
"Один влучив по інфраструктурному об’єкту, інший – по густонаселеному району і житловому будинку безпосередньо. Наразі нам відомо про 13 постраждалих, з них 2 дитини. Із 13 постраждалих 2 людини у важкому стані", – повідомив Федоров.
За даними ДСНС, станом на 14:20 постраждали 23 людини, з них 4 дитини. Федоров додав, що хлопчики 16, 14, 4 та 3 років зараз у лікарні. Медики оцінюють їхній стан, як середньої тяжкості.
Внаслідок атаки частково зруйновані декілька 9-поверхівок, навчальний заклад. Горіли автомобілі.
З пошкодженої будівлі наразі евакуюють людей.
"Рятувальники оперативно загасили вогонь і проводять пошуково-рятувальні роботи. Ліквідація наслідків ворожих авіаударів триває", – підсумували у ДСНС.
О 18:40 Федоров повідомив, що кількість запоріжців, які звернулись за допомогою медиків зросла до 33-х.