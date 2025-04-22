Россияне ударили по Запорожью: погибла женщина, ранены 33 человека, среди них дети

Днем 22 апреля российские войска нанесли удар по Запорожью, в результате чего один человек погиб, 33 получили ранения, повреждена многоэтажка и горели автомобили.

Источник: глава Запорожской ОВА Иван Федоров и ГСЧС в Telegram

Прямая речь главы области: "В результате вражеской атаки россиян по Запорожской области, в одном из районов Запорожья возник пожар.... Два человека ранены".

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Обновлено: Чуть позже Федоров сообщил, что российская атака унесла жизнь одного человека.

"69-летняя женщина получила тяжелые ранения. Медики пытались ее реанимировать, но спасти не смогли", – написал глава ОГА.

Фото ГСЧС

Позже Федоров добавил, что из-за российской атаки ранены двое детей – 14-летний и 4-летний мальчики.

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Наслідки російського удару по Запоріжжю вдень 22 квітня. Відео Запорізької ОВА pic.twitter.com/WEIRDjZ0P6 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 22, 2025

Детали: По его словам, пострадавших доставляют в больницу.

фото ЗОВА

Перед тем Федоров сообщил об угрозе применения управляемых авиационных бомб (УАБов) по Запорожской области и городу Запорожье.

фото ЗОВА

Дополнено: Глава ОВА рассказал, что оккупанты атаковали Запорожье 2 УАБами.

Фото ЗОВА

"Один попал по инфраструктурному объекту, другой – по густонаселенному району и жилому дому непосредственно. Сейчас нам известно о 13 пострадавших, из них 2 ребенка. Из 13 пострадавших 2 человека в тяжелом состоянии", – сообщил Федоров.

Фото ГСЧС

фото ЗОВА

По данным ГСЧС, по состоянию на 14:20 пострадали 23 человека, из них 4 ребенка. Федоров добавил, что мальчики 16, 14, 4 и 3 лет сейчас в больнице. Медики оценивают их состояние, как средней тяжести.

фото ГСЧС

В результате атаки частично разрушены несколько 9-этажек и учебное заведение. Горели автомобили.

Из поврежденного дома сейчас эвакуируют людей.

"Спасатели оперативно потушили огонь и проводят поисково-спасательные работы. Ликвидация последствий вражеских авиаударов продолжается", – подытожили в ГСЧС.

В 18:40 Федоров сообщил, что количество запорожцев, которые обратились за помощью медиков возросло до 33-х.