Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне ударили по Запорожью: погибла женщина, ранены 33 человека, среди них дети

Ирина Балачук, Татьяна ОлейникВторник, 22 апреля 2025, 19:00
Россияне ударили по Запорожью: погибла женщина, ранены 33 человека, среди них дети
Фото ЗОВА

Днем 22 апреля российские войска нанесли удар по Запорожью, в результате чего один человек погиб, 33 получили ранения, повреждена многоэтажка и горели автомобили.

Источник: глава Запорожской ОВА Иван Федоров и ГСЧС в Telegram

Прямая речь главы области: "В результате вражеской атаки россиян по Запорожской области, в одном из районов Запорожья возник пожар.... Два человека ранены".

Реклама:

Обновлено: Чуть позже Федоров сообщил, что российская атака унесла жизнь одного человека.

"69-летняя женщина получила тяжелые ранения. Медики пытались ее реанимировать, но спасти не смогли", – написал глава ОГА. 

 
Фото ГСЧС

Позже Федоров добавил, что из-за российской атаки ранены двое детей – 14-летний и 4-летний мальчики.

РЕКЛАМА:

Детали: По его словам, пострадавших доставляют в больницу. 

 
фото ЗОВА

Перед тем Федоров сообщил об угрозе применения управляемых авиационных бомб (УАБов) по Запорожской области и городу Запорожье.  

 
фото ЗОВА

Дополнено: Глава ОВА рассказал, что оккупанты атаковали Запорожье 2 УАБами. 

 
Фото ЗОВА

"Один попал по инфраструктурному объекту, другой – по густонаселенному району и жилому дому непосредственно. Сейчас нам известно о 13 пострадавших, из них 2 ребенка. Из 13 пострадавших 2 человека в тяжелом состоянии", – сообщил Федоров. 

 
Фото ГСЧС
 
фото ЗОВА

По данным ГСЧС, по состоянию на 14:20 пострадали 23 человека, из них 4 ребенка. Федоров добавил, что мальчики 16, 14, 4 и 3 лет сейчас в больнице. Медики оценивают их состояние, как средней тяжести. 

 
фото ГСЧС

В результате атаки частично разрушены несколько 9-этажек и учебное заведение. Горели автомобили.

Из поврежденного дома сейчас эвакуируют людей.

"Спасатели оперативно потушили огонь и проводят поисково-спасательные работы. Ликвидация последствий вражеских авиаударов продолжается", – подытожили в ГСЧС.

В 18:40 Федоров сообщил, что количество запорожцев, которые обратились за помощью медиков возросло до 33-х.

Запорожьепожаржертвы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
В Тернопольской области начали эксгумацию останков поляков, погибших в 1945 году
Зеленский отменил часть программы визита в ЮАР: Россия продолжает убивать
Комбинированный удар: Россия выпустила 215 ракет и дронов: ПВО уничтожила 112 целей
В команде Трампа появились разногласия по поводу снятия санкций с России
Трамп: Мы имеем соглашение с Россией, теперь нужно согласие Зеленского
CNN: В Европе считают, что США хотят объявить "мирное соглашение" до 100 дней президентства Трампа
Все новости...
Мирная инициатива Трампа: СМИ узнали подробности плана контроля за прекращением огня
Глава МИД Франции назвал "пасхальное перемирие" Путина маркетинговым ходом для Трампа
Противник использовал "перемирие Путина", чтобы улучшить тактическое положение – 66 ОМБр
Зеленский назвал циничными удары РФ по украинским городам: призывает прекратить огонь
Последние новости
12:14
Великобритания запретила экспорт геймпадов в Россию
12:07
Кабмин установил потолок финансирования для АОЗ и ДОТ в 700 миллионов - Жумадилов
11:55
фото Оккупанты били по Донецкой области – убили 2 взрослых и 13-летнюю девочку
11:51
Украина и США договорились начать работу над зоной свободной торговли
11:46
В Тернопольской области начали эксгумацию останков поляков, погибших в 1945 году
11:28
Шведские истребители, патрулирующие в Польше, впервые поднимали из-за самолета РФ
11:16
Забудьте о 220 вольтах: регулятор изменил нормы электрического напряжения
11:14
В ГСЧС уточнили данные о погибших в Киеве: 8 тел идентифицированы и есть неопознанные останки 
10:56
В Киевской области бабушка до смерти забила стулом новорожденного внука: ее будут судить
10:45
Латвия вышла из конвенции о запрете противопехотных мин: президент одобрил закон
Все новости...
Реклама:
Реклама: