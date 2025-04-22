Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Окупанти вдарили КАБами по Куп’янську: 7 поранених, знищено десятки будинків

Ірина БалачукВівторок, 22 квітня 2025, 13:00
Окупанти вдарили КАБами по Куп’янську: 7 поранених, знищено десятки будинків
Фото ДСНС

7 людей дістали поранення внаслідок російського удару по місту Купʼянськ на Харківщині вдень 22 квітня.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синебугов в Facebook, ДСНС в Telegram

Пряма мова очільника області: "Ворог атакував Куп’янськ КАБами. Внаслідок ворожого удару 4 керованими авіаційними бомбами зруйновано або пошкоджено 55 приватних будинків. Поранення отримали 4 людей". 

Реклама:

Деталі: Пізніше Синєгубов додав, що кількість постраждалих збільшилася до 7 осіб.

 
Фото з Facebook Олега синєгубова

Наразі на місці влучань працюють відповідні служби, постраждалим надають допомогу медики. 

 
Фото з Facebook Олега синєгубова

У ДСНС додали, що через російську атаку у місті виникли 3 пожежі. Загорання уже загасили. 

РЕКЛАМА:
 
Фото з Facebook Олега синєгубова

Харківська областьросійсько-українська війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Зеленський після доповіді Сирського: РФ під час масованого удару посилила штурмові дії
Зеленський: Суперечка в Білому домі у лютому не допомогла Україні і США
Трамп про мирні переговори: У нас є крайній термін
Експертизи для ідентифікації тіла Вікторії Рощиної та причин її смерті тривають
Китай поставив США жорстку умову: "Хочете говорити - скасуйте мита"
фотоКількість жертв через атаку РФ на Київ зросла до 12
Усі новини...
Харківська область
Росіяни вдарили КАБом по селу на Харківщині: горіли будинки, пошкоджена пошта, двоє поранених
Росіяни знову вдарили по Харківщині: є жертва
Двоє мирних жителів загинули через російський обстріл Харківщини 
Останні новини
04:44
Росіяни вдарили по 15 громадах Сумщини, поранили 5 цивільних
03:46
Рубіо: США показали "фінішну пряму" для досягнення миру
02:58
На українських АЕС зафіксовані коливання потужностей – МАГАТЕ
02:12
"Був досягнутий прогрес" щодо угоди про корисні копалини – міністр фінансів
01:34
Зеленський після доповіді Сирського: РФ під час масованого удару посилила штурмові дії
00:56
НАТО вважає Росію "довгостроковою загрозою" – Рютте після зустрічі з Трампом
00:18
оновленоРосійські БпЛА атакували Харків: є влучання, виникли пожежі
23:44
Пів сотні разів росіяни намагалися прорвати оборону на Покровському напрямку – Генштаб
23:43
"Контейнерний синдром": що це таке та в чому небезпека для дитини
23:17
У монобанк зміниться структура власності: кому він належатиме?
Усі новини...
Реклама:
Реклама: