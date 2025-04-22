Окупанти вдарили КАБами по Куп’янську: 7 поранених, знищено десятки будинків

7 людей дістали поранення внаслідок російського удару по місту Купʼянськ на Харківщині вдень 22 квітня.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синебугов в Facebook, ДСНС в Telegram

Пряма мова очільника області: "Ворог атакував Куп’янськ КАБами. Внаслідок ворожого удару 4 керованими авіаційними бомбами зруйновано або пошкоджено 55 приватних будинків. Поранення отримали 4 людей".

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Деталі: Пізніше Синєгубов додав, що кількість постраждалих збільшилася до 7 осіб.

Фото з Facebook Олега синєгубова

Наразі на місці влучань працюють відповідні служби, постраждалим надають допомогу медики.

Фото з Facebook Олега синєгубова

У ДСНС додали, що через російську атаку у місті виникли 3 пожежі. Загорання уже загасили.

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