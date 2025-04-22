Оккупанты ударили УАБами по Купянску: 7 раненых, уничтожены десятки домов
Вторник, 22 апреля 2025, 13:00
7 человек получили ранения в результате российского удара по городу Купянск на Харьковщине днем 22 апреля.
Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синебугов в Facebook, ГСЧС в Telegram
Прямая речь главы области: "Враг атаковал Купянск УАБами. В результате вражеского удара 4 управляемыми авиационными бомбами разрушено или повреждено 55 частных домов. Ранения получили 4 человека".
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Детали: Позже Синегубов добавил, что количество пострадавших увеличилось до 7 человек.
Сейчас на месте попаданий работают соответствующие службы, пострадавшим оказывают помощь медики.
В ГСЧС добавили, что из-за российской атаки в городе возникло 3 пожара, их уже потушили.
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