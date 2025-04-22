Росіяни вбили трьох мешканців Мирнограда: зокрема поцілили дроном цивільне авто

У вівторок російські окупаційні війська вбили трьох цивільних у Мирнограді на Донеччині.

Джерело: Донецька обласна прокуратура

Деталі: Зранку 22 квітня армія РФ завдала удару по приватному сектору Мирнограда. Внаслідок обстрілу отримав травми, несумісні з життям, 72-річний містянин. Тип використаної окупантами зброї встановлюється.

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Вже о 12:30 відбулось влучання ворожого FPV-дрону по цивільному автомобілю на в’їзді у місто. В результаті атаки загинули жінка та чоловік віком 63 і 75 років.

У населеному пункті пошкоджено приватний будинок та легковий автомобіль.

За процесуального керівництва Покровської окружної прокуратури розпочато досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами вчинення воєнних злочинів.