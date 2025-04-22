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Россияне убили трех жителей Мирнограда: в частности попали дроном в гражданское авто

Валентина РоманенкоВторник, 22 апреля 2025, 17:00
Россияне убили трех жителей Мирнограда: в частности попали дроном в гражданское авто
иллюстрация прокуратуры

Во вторник российские оккупационные войска убили трех гражданских в Мирнограде Донецкой области.

Источник: Донецкая областная прокуратура

Детали: Утром 22 апреля армия РФ нанесла удар по частному сектору Мирнограда. В результате обстрела получил травмы, несовместимые с жизнью, 72-летний горожанин. Тип использованного оккупантами оружия устанавливается.

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Уже в 12:30 вражеский FPV-дрон попал по гражданскому автомобилю на въезде в город. В результате атаки погибли женщина и мужчина в возрасте 63 и 75 лет.

В населенном пункте поврежден частный дом и легковой автомобиль.

Под процессуальным руководством Покровской окружной прокуратуры начаты досудебные расследования в уголовных производствах по фактам совершения военных преступлений.

Донецкая областьвойнаРосcиявоенные преступления
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