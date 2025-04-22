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Посланника Трампа знову чекають у Москві: вже цього тижня

Олег Павлюк, Валентина РоманенкоВівторок, 22 квітня 2025, 17:08
Посланника Трампа знову чекають у Москві: вже цього тижня
Стів Віткофф. Фото Getty images

Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стівен Віткофф має прибути з візитом до Росії цього тижня.

Джерело: помічник лідера Кремля Юрій Ушаков у коментарі російському "Інтерфаксу", "Європейська правда"

Деталі: На запитання про те, чи чекають посланника Трампа цього тижня з візитом у Москві, Ушаков сказав: "Чекаємо".

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Загалом Віткофф уже тричі був у Росії та зустрічався з господарем Кремля Володимиром Путіним у межах зусиль США з урегулювання повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Його черговий візит до Росії відбудеться на тлі зустрічі у Лондоні 23 квітня, де США, Україна та її європейські союзники обговорюватимуть кроки для припинення вогню в російсько-українській війні.

Видання The Wall Street Journal повідомляло, що минулого тижня у Парижі американці представили українській делегації свої "мирні ідеї". Вони очікують, що на зустрічі у Лондоні Україна надасть свою відповідь.

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Пропозиції США, за даними видання, передбачають потенційне визнання США анексії Криму 2014 року та неприєднання України до НАТО.

Читайте більше про те, що відомо про спеціального посланника Стівена Віткоффа.

ТрамппереговориРосіявійна
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