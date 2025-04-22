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Посланника Трампа снова ждут в Москве: уже на этой неделе

Олег Павлюк, Валентина РоманенкоВторник, 22 апреля 2025, 17:08
Посланника Трампа снова ждут в Москве: уже на этой неделе
Стив Уиткофф. Фото Getty images

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф должен прибыть с визитом в Россию на этой неделе.

Источник: помощник лидера Кремля Юрий Ушаков в комментарии российскому "Интерфаксу", "Европейская правда"

Детали: На вопрос о том, ждут ли посланника Трампа на этой неделе с визитом в Москве, Ушаков сказал: "Ждем".

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В целом Уиткофф уже трижды был в России и встречался с хозяином Кремля Владимиром Путиным в рамках усилий США по урегулированию полномасштабного российского вторжения в Украину.

Его очередной визит в Россию состоится на фоне встречи в Лондоне 23 апреля, где США, Украина и ее европейские союзники будут обсуждать шаги для прекращения огня в российско-украинской войне.

Издание The Wall Street Journal сообщало, что на прошлой неделе в Париже американцы представили украинской делегации свои "мирные идеи". Они ожидают, что на встрече в Лондоне Украина предоставит свой ответ.

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Предложения США, по данным издания, предусматривают потенциальное признание США аннексии Крыма в 2014 году и неприсоединение Украины к НАТО.

Читайте больше о том, что известно о специальном посланнике Стивене Уиткоффе.

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