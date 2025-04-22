Потужні вибухи лунають на арсеналі Головного ракетно-артилерійського управління Росії

У Володимирській області Росії детонує 51-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління Міністерства оборони РФ.

Джерело: український портал "Мілітарний", російські видання "ASTRA", "РИА Новости"

Деталі: Згідно з повідомленнями, на об'єкті відбувся потужний вибух та продовжуються вторинні детонації.

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За даними "ASTRA", вибухи лунають у районі військової частини в Кіржацькому районі Володимирської області. Повідомляють про перекриття дороги з боку Москви до Киржача.

Місцеві жителі пишуть, що дим від детонації видно над селищем Барсово. Там розташований арсенал Головного ракетно-артилерійського управління, військова частина 11785.

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Як пише "Мілітарний", це один із найбільших арсеналів російського Міністерства оборони.

51-й арсенал ГРАУ (військова частина 11785) знаходиться на відстані близько 530 кілометрів від російсько-українського кордону.

Розташований на схід від Москви військовий об’єкт має площу близько 3,5 кв. км та, за деякими даними, може зберігати близько 274 тисяч тонн боєприпасів.

На його території розміщені як укріплені бункери для зберігання боєприпасів, так і відкриті місця зберігання для вивантаження/завантаження озброєння.

"РИА Новости" повідомляє, що, за інформацією місцевої влади, наразі після вибуху проводиться евакуація селищ Барсово і Мирний Кіржацького району Володимирської області.

В МНС РФ кажуть, що на території району введено режим надзвичайної ситуації.