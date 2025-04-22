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Мощные взрывы раздаются на арсенале Главного ракетно-артиллерийского управления России

Евгений КизиловВторник, 22 апреля 2025, 17:27
Мощные взрывы раздаются на арсенале Главного ракетно-артиллерийского управления России
фото: ASTRA

Во Владимирской области России детонирует 51-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны РФ.

Источник: украинский портал "Милитарный", российские издания "ASTRA", "РИА Новости"

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Детали: Согласно сообщениям, на объекте произошел мощный взрыв и продолжаются вторичные детонации.

По данным "ASTRA", взрывы раздаются в районе воинской части в Киржачском районе Владимирской области. Сообщают о перекрытии дороги со стороны Москвы в Киржач.

Местные жители пишут, что дым от детонации виден над поселком Барсово. Там расположен арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления, воинская часть 11785.

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Как пишет "Милитарный", это один из крупнейших арсеналов российского Министерства обороны.

51-й арсенал ГРАУ (военная часть 11785) находится на расстоянии около 530 километров от российско-украинской границы.

Расположенный к востоку от Москвы военный объект имеет площадь около 3,5 кв. км и, по некоторым данным, может хранить около 274 тысяч тонн боеприпасов.

На его территории размещены как укрепленные бункеры для хранения боеприпасов, так и открытые места хранения для выгрузки/загрузки вооружения.

Российское издание "РИА Новости" сообщает, что, по информации местных властей, в настоящее время после взрыва проводится эвакуация поселков Барсово и Мирный Киржачского района Владимирской области.

В МЧС РФ говорят, что на территории района введен режим чрезвычайной ситуации.

 
Спутниковый снимок 51-го арсенала ГРАУ МО РФ. Источник: Maxar

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