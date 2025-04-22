Орбан проголосував проти України в Євросоюзі в ініційованому ним опитуванні
Вівторок, 22 квітня 2025, 17:56
Прем’єр Угорщини Віктор Орбан проголосував у рамках національної консультації, де угорців опитують щодо підтримки членства України в Євросоюзі і навіть показав, як він це зробив.
Джерело: Орбан у себе в Facebook, "Європейська правда"
Пряма мова: "Брюссель і партія "Тиса" (опозиційна до Орбана -ред.) підтримують вступ України до ЄС. Це знищить угорську економіку. Не дозволимо їм вирішувати наше майбутнє через наші голови. Я вже проголосував".
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Деталі: На одному з оприлюднених прем’єром фото видно, що Орбан поставив позначку у графі "проти" на бюлетені, де було питання про підтримку членства України в ЄС.
Передісторія:
- 5 березня прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан анонсував опитування в Угорщині щодо підтримки членства України в ЄС.
- 19 квітня угорцям почали розсилати бюлетені для національної консультації, прямо закликаючи голосувати проти.
- Цю ініціативу Орбана саркастично прокоментував міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.