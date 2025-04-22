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Орбан проголосовал против Украины в Евросоюзе в инициированном им опросе

Ирина Кутелева, Валентина РоманенкоВторник, 22 апреля 2025, 17:56
Орбан проголосовал против Украины в Евросоюзе в инициированном им опросе
фото из Facebook Орбана

Премьер Венгрии Виктор Орбан проголосовал в рамках национальной консультации, где венгров опрашивают относительно поддержки членства Украины в Евросоюзе, и даже показал, как он это сделал.

Источник: Орбан у себя в Facebook, "Европейская правда"

Прямая речь: "Брюссель и партия "Тиса" (оппозиционная к Орбану -ред.) поддерживают вступление Украины в ЕС. Это уничтожит венгерскую экономику. Не позволим им решать наше будущее через наши головы. Я уже проголосовал".

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Детали: На одном из обнародованных премьером фото видно, что Орбан поставил отметку в графе "против" на бюллетене, где был вопрос о поддержке членства Украины в ЕС.

Предыстория:

ОрбанВенгрияЕСУкраина
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