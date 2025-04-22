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Шість людей постраждали через російські атаки по Куп’янську

Тетяна ОлійникВівторок, 22 квітня 2025, 19:31
Шість людей постраждали через російські атаки по Куп’янську
Фото - Харківська обласна прокуратура

Російські війська 22 квітня завдали авіаудари по Куп’янську на Харківщині та атакували FPV-дроном. Унаслідок цього постраждали 6 людей, пошкоджено близько 100 будинків.

Джерело: Харківська обласна прокуратура

Дослівно: "За даними слідства, 22 квітня близько 10:00 збройні сили РФ завдали авіаудари по м. Купʼянськ. 85-річна жінка отримала осколкове поранення, її госпіталізували до лікарні.

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Фото - Харківська обласна прокуратура

69-річний чоловік дістав травми. Також ще дві жінки та один чоловік зазнали гострої стресової реакції. У місті пошкоджено близько 100 приватних житлових будинків".

 
Фото - Харківська обласна прокуратура

Деталі: Орієнтовно о 14:25 російський FPV-дрон поцілив у приватний житловий сектор у Купʼянську. 75-річна жінка дістала поранення.

Харківська областьросійсько-українська війна
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