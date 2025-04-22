Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Шесть человек пострадали из-за российских атак по Купянску

Татьяна ОлейникВторник, 22 апреля 2025, 19:31
Шесть человек пострадали из-за российских атак по Купянску
Фото - Харьковская областная прокуратура

Российские войска 22 апреля нанесли авиаудары по Купянску на Харьковщине и атаковали FPV-дроном. В результате этого пострадали 6 человек, повреждено около 100 домов.

Источник: Харьковская областная прокуратура

Дословно: "По данным следствия, 22 апреля около 10:00 вооруженные силы РФ нанесли авиаудары по г. Купянск. 85-летняя женщина получила осколочное ранение, ее госпитализировали в больницу.

Реклама:
 
Фото - Харьковская областная прокуратура

69-летний мужчина получил травмы. Также еще две женщины и один мужчина получили острую стрессовую реакцию. В городе повреждено около 100 частных жилых домов".

 
Фото - Харьковская областная прокуратура

Детали: Ориентировочно в 14:25 российский FPV-дрон попал в частный жилой сектор в Купянске. 75-летняя женщина получила ранения.

Харьковская областьроссийско-украинская война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
обновлено, фотоВ результате атаки РФ на Киев 9 человек погибли, более 70 пострадавших, в том числе 6 детей – власти
видеоВ Киеве упали обломки: вспыхнули пожары, в одном из домов под завалами люди – Кличко
CNN: В Европе считают, что США хотят объявить "мирное соглашение" до 100 дней президентства Трампа
Сибига и Ермак раскрыли детали встречи с Келлогом в Лондоне
Рубио: США стали лучше понимать позицию РФ в войне против Украины
ЕС о вступлении Украины: Скрининг половины кластеров уже завершен
Все новости...
Харьковская область
Оккупанты ударили УАБами по Купянску: 7 раненых, уничтожены десятки домов
Россияне ударили УАБом по селу на Харьковщине: горели дома, повреждена почта, двое раненых
Россияне снова ударили по Харьковщине: есть жертва
Последние новости
07:54
Трамп ответил, когда может встретиться с Путиным
07:46
фото, видеоПод завалами в Киеве слышны звонки, ищут, в частности, 2 детей – ГСЧС
07:36
фото Российская атака: ранены 2 железнодорожника, повреждены пути и здания УЗ 
07:16
фото Повреждены многоэтажки, склады и авто, бушевали пожары – последствия российской атаки на Киевщине
06:57
Трамп: Мы имеем соглашение с Россией, теперь нужно согласие Зеленского
06:06
Белый дом рассматривает возможность отмены санкций против "Северного потока-2" – Politico
05:22
В результате повторного ракетного удара по Харькову ранены два человека – Терехов
04:32
Звучала ракетная опасность для всей Украины: в России взлетал МиГ-31К
04:05
ОбновленоВражеская стратегическая авиация осуществила пуски крылатых ракет по Украине
04:00
обновлено, фотоВ результате атаки РФ на Киев 9 человек погибли, более 70 пострадавших, в том числе 6 детей – власти
Все новости...
Реклама:
Реклама: