Шесть человек пострадали из-за российских атак по Купянску

Российские войска 22 апреля нанесли авиаудары по Купянску на Харьковщине и атаковали FPV-дроном. В результате этого пострадали 6 человек, повреждено около 100 домов.

Источник: Харьковская областная прокуратура

Дословно: "По данным следствия, 22 апреля около 10:00 вооруженные силы РФ нанесли авиаудары по г. Купянск. 85-летняя женщина получила осколочное ранение, ее госпитализировали в больницу.

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Фото - Харьковская областная прокуратура

69-летний мужчина получил травмы. Также еще две женщины и один мужчина получили острую стрессовую реакцию. В городе повреждено около 100 частных жилых домов".

Фото - Харьковская областная прокуратура

Детали: Ориентировочно в 14:25 российский FPV-дрон попал в частный жилой сектор в Купянске. 75-летняя женщина получила ранения.