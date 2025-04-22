"Путін зізнався у воєнних злочинах": у Генштабі покроково пояснили, як РФ порушує закони війни

У Генеральному штабі ЗСУ кажуть, що російський лідер Володимир Путін фактично зробив зізнання у воєнних злочинах, адже визнав факти ракетних ударів по цивільних об’єктах, що призвели до загибелі десятків мирних людей.

Джерело: речник Генштабу майор Дмитро Лиховій у Facebook, відеоролик ЗСУ

Деталі: У ЗСУ проаналізували заяви Путіна від 21 квітня, де він визнав удари по цивільних об’єктах у Сумах, Кривому Розі та на Одещині, виправдовуючи їх буцімто "використанням цих об’єктів військовими" та покроково пояснили, чому і як держава-агресора порушує норми міжнародного законодавства та гуманітарного права.

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Факти про ракетні удари РФ

Кривий Ріг. 4 квітня 2025 року. Російська армія завдала удару балістичною ракетою "Іскандер-М" по житловому кварталу міста в районі вулиці Співдружності — по двору між звичайними багатоповерхівками, поруч із дитячим майданчиком та магазинами. Внаслідок цього обстрілу загинуло загалом 20 людей, серед яких дев’ятеро дітей; постраждало понад 70 осіб.

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Росіяни заявляють, що ціллю ракети у фугасному спорядженні був ресторан RoseMarine (колишня назва — "Магеллан"), де нібито проводилася нарада військових за участю офіцерів НАТО, та було вбито близько 85 військовослужбовців.

Це відверта брехня. Відео з місця події засвідчило, що ракета (в касетному спорядженні) влучила майже за сотню метрів від ресторану. Його будівля встояла, зазнавши несуттєвих пошкоджень; це видно на фото.

Відео з камер спостереження ресторану RoseMarine перед вибухом показує, що в його залах не було військових, тим більше масових нарад за їх участю. Насправді того дня в ресторані збиралися працівники б'юті-індустрії на Beauty Business Forum "Golden Snitch", організований асоціацією "Союз бізнесу Кривого Рогу", та святкували день народження.

Атака РФ по Кривому Рогу 4 квітня стала найбільшою за кількістю загиблих дітей внаслідок одного удару, заявила Моніторингова місія ООН з прав людини.

Суми. 13 квітня 2025 року. Вранці у Вербну неділю, близько 10:20, російська армія завдала ракетного удару по центру міста. Одна балістична ракета "Іскандер-М/KN-23", у фугасному спорядженні, влучила в конгрес-центр Сумського державного університету та частково зруйнувала його. За кілька хвилин друга ракета, в касетному спорядженні – для ураження великої площі – прилетіла за 150 метрів віддалік. Саме від її уламків та шрапнелі загинуло найбільше людей на вулиці та в міському автобусі, що проїжджав повз. Тоді як люди в конгрес-центрі перебували в укритті.

Загалом внаслідок російської атаки на Суми загинули 35 людей, двоє з яких – діти. Постраждали 129 осіб, зокрема 17 дітей.

Російська пропаганда висувала одразу кілька версій чергового воєнного злочину з численними жертвами серед цивільних, зокрема удар по "нараді командного складу ОТУ "Сіверськ". Однак ці заяви не відповідають дійсності. У конгрес-центрі не відбулося нарад чи шикувань. Учасники нагородження, яке проводила місцева влада, не зазнали ушкоджень. Двоє військових серед загиблих були випадковими жертвами – вони проходили по вулиці, як і мирні громадяни.

Одеська область. 19 квітня 2025 року. Армія РФ вчинила ракетний обстріл території Одеської області. Внаслідок атаки постраждали фермерські господарства регіону, рятувальники гасили пожежі. Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій, оприлюднивши фото руйнувань. Жертв та постраждалих серед цивільного населення внаслідок атаки не було.

Порушення Росією міжнародного гуманітарного права

Міжнародне гуманітарне право, зокрема Женевські конвенції 1949 року та Додаткові протоколи до них, а також звичаєві норми МГП, визначають чіткі правила ведення війни. Ударами по Кривому Рогу, Сумах, інших мирних містах та цивільних об’єктах Росія порушує принципи розмежування і пропорційності, заборону невибіркового застосування зброї тощо, наголошує речник Генштабу.

Принцип розмежування (Distinction)

Усі сторони збройного конфлікту зобов’язані розрізняти між цивільними особами та комбатантами, а також між цивільними об’єктами та військовими цілями.

Порушення принципу розмежування:

Конгрес-центр СумДУ — цивільна будівля освітнього та громадського призначення, не військова ціль.

На 11:00 у цьому приміщенні (в малій актовій залі) було заплановано дитячу виставу "Примхлива принцеса" Сумського театру дітей та юнацтва, про що свідчили анонси.

Вулиця, де перебували комунальні автобуси, мирні люди, діти — очевидна відсутність військової мети.

Цивільні жертви внаслідок ракетних ударів — порушення базового принципу МГП.

Принцип пропорційності (Proportionality)

Заборонено нападати, якщо очікувана шкода цивільному населенню буде надмірною щодо очікуваної військової переваги.

Порушення принципу пропорційності:

Навіть якби десь поблизу перебувала гіпотетична військова ціль, використання касетної зброї у щільно населеній міській зоні є непропорційним.

35 загиблих у Сумах, 20 загиблих у Кривому Розі, в тому числі діти, сотні поранених — однозначно порушення цього базового принципу.

Заборона невибіркового застосування зброї (Indiscriminate attacks)

Зброя, яка не може бути націлена з точністю або завдає ударів по великій площі без вибору цілей, заборонена до застосування. Тоді як Росія застосовує для ударів по містах ракети в касетному спорядженні.

Така ракета розкидає десятки чи сотні суббоєприпасів на великій площі. Її використання у міських умовах злочинне за своєю суттю.

Конвенція про касетні боєприпаси 2008 року забороняє їх, і хоча Росія не є її підписантом, звичаєве міжнародне право вже закріпило їх неприйнятність у густонаселених районах.

Захист цивільної інфраструктури та освіти

Згідно з Додатковим протоколом І (стаття 52), об’єкти, що мають цивільне призначення (школи, лікарні, університети), мають особливий захист. Конгрес-центр СумДУ — частина освітньої інфраструктури.

Женевська декларація про безпеку шкіл (Safe Schools Declaration) також зобов’язує сторони конфлікту утримуватись від атак на заклади освіти.

У підсумкку спікер Генштабу наводить кілька висновків:

Москва цинічно б’є по цивільних, але намагається виправдати свій терор, оголошуючи цивільні об'єкти "військовими базами", "складами озброєнь" тощо.

Умисні атаки Росії на українські міста, внаслідок яких гине і страждає цивільне населення – це воєнні злочини, про що свідчить стаття 8 Римського статуту Міжнародного кримінального суду (МКС).

Нещодавні удари РФ по Кривому Рогу, Сумах, Харкову та інших містах України мають на меті залякати, зламати бойовий дух українців, схилити Україну до капітуляції.

Україна робить все, щоб встановити виконавців злочинів і притягнути їх до відповідальності. Такі воєнні злочини не мають строку давності, наголосив Лиховій.