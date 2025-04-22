"Путин признался в военных преступлениях": в Генштабе объяснили, как РФ нарушает законы войны

В Генеральном штабе ВСУ говорят, что российский лидер Владимир Путин фактически сделал признание в военных преступлениях, ведь признал факты ракетных ударов по гражданским объектам, которые привели к гибели десятков мирных людей.

Источник: спикер Генштаба майор Дмитрий Лиховий в Facebook, видеоролик ВСУ

Детали: В ВСУ проанализировали заявления Путина от 21 апреля, где он признал удары по гражданским объектам в Сумах, Кривом Роге и Одесской области, оправдывая их якобы "использованием этих объектов военными" и пошагово объяснили, почему и как государство-агрессора нарушает нормы международного законодательства и гуманитарного права.

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Факты о ракетных ударах РФ

Кривой Рог. 4 апреля 2025 года. Российская армия нанесла удар баллистической ракетой "Искандер-М" по жилому кварталу города в районе улицы Содружества – по двору между обычными многоэтажками, рядом с детской площадкой и магазинами. В результате этого обстрела погибли в общей сложности 20 человек, среди которых девять детей; пострадали более 70 человек.

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Россияне заявляют, что целью ракеты в фугасном снаряжении был ресторан RoseMarine (прежнее название - "Магеллан"), где якобы проводилось совещание военных с участием офицеров НАТО, и было убито около 85 военнослужащих.

Это откровенная ложь. Видео с места происшествия показало, что ракета (в кассетном снаряжении) попала почти в сотне метров от ресторана. Его здание устояло, получив несущественные повреждения; это видно на фото.

Видео с камер наблюдения ресторана RoseMarine перед взрывом показывает, что в его залах не было военных, тем более массовых совещаний с их участием. На самом деле в тот день в ресторане собирались работники бьюти-индустрии на Beauty Business Forum "Golden Snitch", организованный ассоциацией "Союз бизнеса Кривого Рога", и праздновали день рождения.

Атака РФ по Кривому Рогу 4 апреля стала крупнейшей по количеству погибших детей в результате одного удара, заявила Мониторинговая миссия ООН по правам человека.

Сумы. 13 апреля 2025 года. Утром в Вербное воскресенье, около 10:20, российская армия нанесла ракетный удар по центру города. Одна баллистическая ракета "Искандер-М/KN-23", в фугасном снаряжении, попала в конгресс-центр Сумского государственного университета и частично разрушила его. Через несколько минут вторая ракета, в кассетном снаряжении – для поражения большой площади – прилетела в 150 метрах поодаль. Именно от ее обломков и шрапнели погибло больше всего людей на улице и в городском автобусе, который проезжал мимо. Тогда как люди в конгресс-центре находились в укрытии.

Всего в результате российской атаки на Сумы погибли 35 человек, двое из которых – дети. Пострадали 129 человек, в том числе 17 детей.

Российская пропаганда выдвигала сразу несколько версий очередного военного преступления с многочисленными жертвами среди гражданских, в частности удар по "совещании командного состава ОТГ "Северск". Однако эти заявления не соответствуют действительности. В конгресс-центре не состоялось совещаний или построений. Участники награждения, которое проводили местные власти, не получили повреждений. Двое военных среди погибших были случайными жертвами – они проходили по улице, как и мирные граждане.

Одесская область. 19 апреля 2025 года. Армия РФ совершила ракетный обстрел территории Одесской области. В результате атаки пострадали фермерские хозяйства региона, спасатели тушили пожары. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, обнародовав фото разрушений. Жертв и пострадавших среди гражданского населения в результате атаки не было.

Нарушение Россией международного гуманитарного права

Международное гуманитарное право, в частности Женевские конвенции 1949 года и Дополнительные протоколы к ним, а также обычные нормы МГП, определяют четкие правила ведения войны. Ударами по Кривому Рогу, Сумах, других мирных городах и гражданских объектах Россия нарушает принципы разграничения и пропорциональности, запрет неизбирательного применения оружия и т.д., отмечает представитель Генштаба.

Принцип разграничения (Distinction)

Все стороны вооруженного конфликта обязаны различать гражданских лиц и комбатантов, а также гражданские объекты и военные цели.

Нарушение принципа разграничения:

Конгресс-центр СумГУ – гражданское здание образовательного и общественного назначения, не военная цель.

На 11:00 в этом помещении (в малом актовом зале) было запланировано детское представление "Капризная принцесса" Сумского театра детей и юношества, о чем свидетельствовали анонсы.

Улица, где находились коммунальные автобусы, мирные люди, дети – очевидное отсутствие военной цели.

Гражданские жертвы в результате ракетных ударов – нарушение базового принципа МГП.

Принцип пропорциональности (Proportionality)

Запрещено нападать, если ожидаемый ущерб гражданскому населению будет чрезмерным по отношению к ожидаемому военному преимуществу.

Нарушение принципа пропорциональности:

Даже если бы где-то поблизости находилась гипотетическая военная цель, использование кассетного оружия в плотно населенной городской зоне является непропорциональным.

35 погибших в Сумах, 20 погибших в Кривом Роге, в том числе дети, сотни раненых – однозначно нарушение этого базового принципа.

Запрет неизбирательного применения оружия (Indiscriminate attacks)

Оружие, которое не может быть нацелено с точностью или наносит удары по большой площади без выбора целей, запрещено к применению. Тогда как Россия применяет для ударов по городам ракеты в кассетном снаряжении.

Такая ракета разбрасывает десятки или сотни суббоеприпасов на большой площади. Ее использование в городских условиях преступно по своей сути.

Конвенция о кассетных боеприпасах 2008 года запрещает их, и хотя Россия не является ее подписантом, обычное международное право уже закрепило их неприемлемость в густонаселенных районах.

Защита гражданской инфраструктуры и образования

Согласно Дополнительному протоколу I (статья 52), объекты, имеющие гражданское назначение (школы, больницы, университеты), имеют особую защиту. Конгресс-центр СумГУ – часть образовательной инфраструктуры.

Женевская декларация о безопасности школ (Safe Schools Declaration) также обязывает стороны конфликта воздерживаться от атак на учебные заведения.

В заключении спикер Генштаба приводит несколько выводов:

Москва цинично бьет по гражданским, но пытается оправдать свой террор, объявляя гражданские объекты "военными базами", "складами вооружений" и тому подобное.

Умышленные атаки России на украинские города, в результате которых гибнет и страдает гражданское население – это военные преступления, о чем свидетельствует статья 8 Римского статута Международного уголовного суда (МУС).

Недавние удары РФ по Кривому Рогу, Сумах, Харькове и других городах Украины имеют целью запугать, сломать боевой дух украинцев, склонить Украину к капитуляции.

Украина делает все, чтобы установить исполнителей преступлений и привлечь их к ответственности. Такие военные преступления не имеют срока давности, подчеркнул Лиховий.