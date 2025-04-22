Зеленський відреагував на публікацію WSJ про пропозицію від США визнати Крим російським

У президента Володимира Зеленського запитали на пресконференції про дані від The Wall Street Journal, згідно з якими США пропонують визнати Крим російським, відмовитись від вступу в НАТО та створити нейтральну зони навколо ЗАЕС під контролем США.

Джерело: пресконференція Зеленського, яку транслює "Суспільне"

Пряма мова: "Як тільки ми починаємо говорити про Крим, про наші суверенні території, ми заходимо в формат затягування війни – саме цього хоче Росія. Ми вже 12-й рік воюємо. Це і є відповідь на питання, чи можна з Росією домовитись по територіях".

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Деталі: Про повідомлення медіа щодо пропозиції визнати Крим російським президент сказав, що "це сигнали, це ідеї, це бачення, це можна по-різному назвати. Але це не офіційна пропозиція Україні".

Зеленський зазначив, що точно не відомо, чиї це пропозиції. Можливо, це бачення США, а можливо, це те, що зрозуміли американці після розмов з Путіним.

Пряма мова: "Але Україна не визнає юридично Крим російським, це поза нашою Конституцією. Це наша територія, територія народу України. Цього не буде, мені здається, що про будь-яку тимчасово окуповану територію ми це вже заявляли. І Конституція України своїм існуванням про це заявляє.

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Деталі: Зеленський додав, що 23 квітня українська делегація у складі топпосадовців матиме мандат на обговорення безумовного або часткового припинення вогню.

"Ми готові до цієї стадії. Ми готові також зафіксувати, що після припинення вогню ми готові сідати в будь-якому форматі, щоб не було ніякого глухого кута", – наголосив глава держави.

Щодо НАТО Зеленський впевнений, що в США і Росії є діалог шодо України в НАТО.

Втім, "ніхто, окрім країн НАТО, не має права накладати вето на вступ України до Альянсу", – заявив він.

Щодо ЗАЕС глава держави зазначив, що станція без України не працюватиме і США потрібен буде український технічний склад.

Пряма мова: "Якщо ми разом зі США будемо відновлювати АЕС, коли росіяни вийдуть звідти і ми заробляємо гроші на електроенергії – то це нормальна історія. Але офіційно такої пропозиції щодо ЗАЕС не було. Україна не проти партнерства з Америкою щодо відновлення будь-якого підприємства".

Що передувало:

Видання The Wall Street Journal у матеріалі зазначило, що Сполучені Штати очікують на відповідь Києва, зокрема щодо визнання Криму російським і відмови України від вступу в НАТО. Крім того, США розглядають ідею нейтральної території навколо ЗАЕС.