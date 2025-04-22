Зеленский отреагировал на публикацию WSJ о предложении от США признать Крым российским

У президента Владимира Зеленского спросили на пресс-конференции о данных от The Wall Street Journal, согласно которым США предлагают признать Крым российским, отказаться от вступления в НАТО и создать нейтральную зону вокруг ЗАЭС под контролем США.

Источник: пресс-конференция Зеленского, которую транслирует "Суспільне"

Прямая речь: "Как только мы начинаем говорить о Крыме, о наших суверенных территориях, мы заходим в формат затягивания войны – именно этого хочет Россия. Мы уже 12-й год воюем. Это и есть ответ на вопрос, можно ли с Россией договориться по территориям".

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Детали: О сообщениях медиа относительно предложения признать Крым российским президент сказал, что "это сигналы, это идеи, это видение, это можно по-разному назвать. Но это не официальное предложение Украине".

Зеленский отметил, что точно не известно, чьи это предложения. Возможно, это видение США, а возможно, это то, что поняли американцы после разговоров с Путиным.

Прямая речь: "Но Украина не признает юридически Крым российским, это вне нашей Конституции. Это наша территория, территория народа Украины. Этого не будет, мне кажется, что о любой временно оккупированной территории мы это уже заявляли. И Конституция Украины своим существованием об этом заявляет.

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Детали: Зеленский добавил, что 23 апреля украинская делегация в составе топ-чиновников будет иметь мандат на обсуждение безусловного или частичного прекращения огня.

"Мы готовы к этой стадии. Мы готовы также зафиксировать, что после прекращения огня мы готовы садиться в любом формате, чтобы не было никакого тупика", – подчеркнул глава государства.

По НАТО Зеленский уверен, что у США и России есть диалог по Украине в НАТО.

Впрочем, "никто, кроме стран НАТО, не имеет права накладывать вето на вступление Украины в Альянс", – заявил он.

По ЗАЭС глава государства отметил, что станция без Украины не будет работать и США нужен будет украинский технический состав.

Прямая речь: "Если мы вместе с США будем восстанавливать АЭС, когда россияне выйдут оттуда и мы зарабатываем деньги на электроэнергии – то это нормальная история. Но официально такого предложения по ЗАЭС не было. Украина не против партнерства с Америкой по восстановлению любого предприятия".

Что предшествовало:

Издание The Wall Street Journal в материале отметило, что Соединенные Штаты ожидают ответа Киева, в частности относительно признания Крыма российским и отказа Украины от вступления в НАТО. Кроме того, США рассматривают идею нейтральной территории вокруг ЗАЭС.