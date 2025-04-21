WSJ озвучило пропозиції Трампа, які має розглянути Київ щодо завершення війни

Видання The Wall Street Journal у матеріалі зазначило, що Сполучені Штати очікують на відповідь Києва, зокрема щодо визнання Криму російським і відмови України від вступу в НАТО. Крім того, США розглядають ідею нейтральної території навколо ЗАЕС.

Джерело: The Wall Street Journal з посиланням на джерела

Дослівно WSJ: "Цього тижня Україна перебуває під тиском, щоб відповісти на серію далекосяжних ідей адміністрації Трампа щодо того, як покласти край війні в Україні, включаючи потенційне визнання США окупації Криму Росією в 2014 році та відмови Києва від вступу в НАТО".

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Деталі: У публікації зазначають, що, за словами західних чиновників, ці ідеї були викладені в конфіденційному документі, представленому високопосадовцями адміністрації президента США Дональда Трампа своїм українським колегам у Парижі в четвер. Ними також поділилися з високопоставленими європейськими чиновниками на денній зустрічі.

Дослівно WSJ: "Зараз США чекають на відповідь Києва, яка, як очікується, надійде на зустрічі офіційних осіб США, України та Європи в Лондоні пізніше цього тижня. Тоді, якщо буде зближення між американською, європейською та українською позиціями, пропозиції можна буде направити до Москви".

Деталі: Щоб чинити тиск на Україну та Росію, державний секретар США Марко Рубіо заявив у п’ятницю, що адміністрація може призупинити свої переговорні зусилля, якщо протягом наступних кількох тижнів не буде досягнуто прогресу в ключових питаннях.

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Дослівно WSJ: "Дипломатичний тиск США має на меті підготувати підґрунтя для припинення вогню вздовж нинішніх ліній бойових дій та врегулювання конфлікту (війни в Україні – ред.).

Прийняття деяких ідей адміністрації Трампа може виявитися складним для Києва, оскільки Україна відмовляється визнати, що Росія має законні претензії на будь-яку частину її території".

Деталі: У неділю високопосадовець Державного департаменту США назвав ідеї, представлені українцям, варіантами, які Київ має зважити, а не "прийняти або відкинути". Чиновник сказав, що "список потенційних варіантів" був наданий "для обговорення і зворотного зв'язку".

Видання зазначає, що визнання Сполученими Штатами захоплення Росією Кримського півострова у 2014 році перекреслило б більш ніж десятирічну американську політику президентських адміністрацій – як демократів, так і республіканців.

У 2018 році державний секретар Майк Помпео, який працював за першої адміністрації Трампа, засудив анексію Криму Росією як загрозу "основоположному міжнародному принципу, який поділяють демократичні держави: жодна країна не може змінювати кордони іншої країни силою".

Конгрес США прийняв закон, який виступає проти визнання США окупації Криму Росією.

Ще одна ідея США, за словами західних чиновників, передбачає визначення території навколо Запорізької АЕС нейтральною територією, яка може бути під американським контролем.

У березні під час розмови з президентом України Володимиром Зеленським Трамп піднімав питання придбання українських електростанцій включно з ядерними об'єктами, назвавши це "найкращим захистом для цієї інфраструктури".

WSJ припускає, що, імовірно, ЗАЕС постачатиме електроенергію як на українську територію, так і на окуповані регіони, які РФ захопила після вторгнення 2022 року й утримує досі.

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