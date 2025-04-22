Зеленський: Україна знає про громадян Китаю, які працюють на заводах з виробництва дронів в РФ

Служба безпеки України передасть Пекіну дані щодо громадян Китаю, які працюють в Росії на заводі з виробництва дронів. Україна припускає, що Росія могла викрасти технологію з виробництва дронів, співпрацюючи з громадянами Китаю.

Джерело: президент Володимир Зеленський під час брифінгу, передає "Укрінформ"

Пряма мова: "Я попросив Службу безпеки України передати інформацію більш широкого характеру китайській стороні щодо громадян Китаю, які працюють в Росії на заводі по виробництву дронів.

Реклама:

Може так бути, згідно з нашою інформацією, що Росія вкрала – домовилися з цими громадянами, поза домовленостями з керівництвом Китаю – ці технології.

В інформації описані і відповідні китайські технології щодо роботи над цими дронами. Я думаю, що Пекіну буде це важливо побачити, як з ними їхні партнери працюють".

Деталі: Водночас Зеленський повідомив, що Служба зовнішньої розвідки у вівторок має передати китайській стороні коротку інформацію про можливе постачання зброї Китаєм до РФ. За його словами, міністр закордонних справ України по своїх каналах передає відповідну інформацію посольству в Пекін.

РЕКЛАМА:

"Також ми спробуємо напряму в Пекін іншими каналами передати відповідну інформацію", – сказав Зеленський.

Глава держави підкреслив, що на рівні лідерів країн комунікації не було. За його словами, обмін інформацією відбувається через посольства та дипломатів.