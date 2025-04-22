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Зеленский: Украина знает о гражданах Китая, которые работают на заводах по производству дронов в РФ

Татьяна ОлейникВторник, 22 апреля 2025, 20:42
Зеленский: Украина знает о гражданах Китая, которые работают на заводах по производству дронов в РФ
Владимир Зеленский. Фото - ОП

Служба безопасности Украины передаст Пекину данные о гражданах Китая, которые работают в России на заводе по производству дронов. Украина предполагает, что Россия могла похитить технологию по производству дронов, сотрудничая с гражданами Китая.

Источник: президент Владимир Зеленский во время брифинга, передает "Укринформ"

Прямая речь: "Я попросил Службу безопасности Украины передать информацию более широкого характера китайской стороне относительно граждан Китая, которые работают в России на заводе по производству дронов.

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Может так быть, согласно нашей информации, что Россия украла – договорились с этими гражданами, вне договоренностей с руководством Китая – эти технологии.

В информации описаны и соответствующие китайские технологии по работе над этими дронами. Я думаю, что Пекину будет это важно увидеть, как с ними их партнеры работают".

Детали: В то же время Зеленский сообщил, что Служба внешней разведки во вторник должна передать китайской стороне краткую информацию о возможных поставках оружия Китаем в РФ. По его словам, министр иностранных дел Украины по своим каналам передает соответствующую информацию посольству в Пекин.

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"Также мы попробуем напрямую в Пекин по другим каналам передать соответствующую информацию", – сказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что на уровне лидеров стран коммуникации не было. По его словам, обмен информацией происходит через посольства и дипломатов.

ЗеленскийКитайСБУ
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