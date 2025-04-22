Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

FT: Путін запропонував США заморозити лінію фронту в Україні

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникВівторок, 22 квітня 2025, 20:58
FT: Путін запропонував США заморозити лінію фронту в Україні
Путін. Фото - Getty Images

Лідер Кремля Володимир Путін запропонував США зупинити вторгнення в Україну за нинішньою лінією фронту.

Джерело: про це стало відомо Financial Times від трьох поінформованих джерел, пише "Європейська правда"

Деталі: За словами джерел FT, минулого тижня Путін сказав посланнику президента США Стіву Віткоффу, що Росія може відмовитись від "претензій" на неокуповані частини чотирьох областей України.

Реклама:

"Ця пропозиція є першим офіційним сигналом, який Путін дав з початку війни три роки тому, що Росія може відступити від своїх максималістських вимог щодо припинення вторгнення", – пише видання.

Слова ватажка Кремля призвели до того, що США запропонували варіант можливого "мирного врегулювання", окремі деталі якого потрапили у ЗМІ.

Водночас європейські посадовці, які спілкувались із Financial Times, побоюються, що Путін, ймовірно, використає очевидну поступку в бік США, аби схилити Трампа до прийняття інших вимог Росії і нав'язати їх Україні – наприклад визнання анексії Криму та заборона вступу до НАТО.

РЕКЛАМА:

"Зараз на Київ чиниться великий тиск, щоб він поступився, щоб Трамп міг заявити про перемогу", – сказав один зі співрозмовників FT.

Оновлено: Речник Путіна Дмитро Пєсков прокоментував цю публікацію пропагандистському виданню "РИА Новости". Він заявив, що "зараз публікується багато фейків, зокрема їх публікують і шановні видання, тому слухати треба тільки першоджерела". 

Що передувало: 

  • ЗМІ раніше повідомили, що США на переговорах у Лондоні 23 квітня, де обговорюватимуть кроки для припинення вогню в російсько-українській війні, представлять свою пропозицію щодо визнання анексії Криму Росією з боку Вашингтона і заморозки лінії фронту в рамках мирної угоди.
  • Український лідер Володимир Зеленський заявив, що Київ офіційно не отримував таких пропозицій.
  • Тим часом президент США Дональд Трамп напередодні заявив, що цього тижня він розкриє зміст запропонованого ним "мирного плану" щодо війни в Україні.

СШАПутін
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Трамп про мирні переговори: У нас є крайній термін
Експертизи для ідентифікації тіла Вікторії Рощиноі та причин її смерті тривають
Китай поставив США жорстку умову: "Хочете говорити - скасуйте мита"
фотоКількість жертв через атаку РФ на Київ зросла до 12
Від удару РФ по Києву загинули рідні брат і сестра – діти лікаря Університетської клініки КНУ
фотоДБР провело операцію у Київському СІЗО через смерть ув′язненого: затримано 13 осіб
Усі новини...
США
Axios: Україна хоче обговорити в Лондоні 30-денне перемир’я, а не "мирний план" Трампа
Антиамериканські лозунги можуть використати як таран проти української влади, а не США – соціолог Антон Грушецький
"Остаточна пропозиція" Трампа щодо миру вимагає від України прийняти російську окупацію – ЗМІ
Останні новини
21:38
Зеленський: Попередньо, РФ вдарила по Києву північнокорейською ракетою
21:21
Times: У Британії можуть відмовитись від направлення військових в Україну через ризики
21:14
Деякі хвороби "відроджуються": у ВООЗ заявили про нові спалахи недуг, проти яких вже існують вакцини
21:03
У РФ вважають, що зможуть використати торгову війну Трампа на свою користь
20:57
"Такі знімки відбирають суб'єктність": відомих фотографів розкритикували за кадри жертв атаки РФ
20:56
Продажі Tesla у Європі впали майже на третину
20:55
Підліткам, яких звинувачують у побитті військового в Києві, обрали запобіжний захід
20:55
ВАКС взяв під варту Насірова й збільшив розмір застави
20:29
Розшифрували лист, який спростовує теорію про нещасливий шлюб Шекспіра
20:19
Розшукуваний депутат Шахов мешкає в елітних апартаментах у Дубаї – "Схеми"
Усі новини...
Реклама:
Реклама: