FT: Путін запропонував США заморозити лінію фронту в Україні
Лідер Кремля Володимир Путін запропонував США зупинити вторгнення в Україну за нинішньою лінією фронту.
Джерело: про це стало відомо Financial Times від трьох поінформованих джерел, пише "Європейська правда"
Деталі: За словами джерел FT, минулого тижня Путін сказав посланнику президента США Стіву Віткоффу, що Росія може відмовитись від "претензій" на неокуповані частини чотирьох областей України.
"Ця пропозиція є першим офіційним сигналом, який Путін дав з початку війни три роки тому, що Росія може відступити від своїх максималістських вимог щодо припинення вторгнення", – пише видання.
Слова ватажка Кремля призвели до того, що США запропонували варіант можливого "мирного врегулювання", окремі деталі якого потрапили у ЗМІ.
Водночас європейські посадовці, які спілкувались із Financial Times, побоюються, що Путін, ймовірно, використає очевидну поступку в бік США, аби схилити Трампа до прийняття інших вимог Росії і нав'язати їх Україні – наприклад визнання анексії Криму та заборона вступу до НАТО.
"Зараз на Київ чиниться великий тиск, щоб він поступився, щоб Трамп міг заявити про перемогу", – сказав один зі співрозмовників FT.
Оновлено: Речник Путіна Дмитро Пєсков прокоментував цю публікацію пропагандистському виданню "РИА Новости". Він заявив, що "зараз публікується багато фейків, зокрема їх публікують і шановні видання, тому слухати треба тільки першоджерела".
Що передувало:
- ЗМІ раніше повідомили, що США на переговорах у Лондоні 23 квітня, де обговорюватимуть кроки для припинення вогню в російсько-українській війні, представлять свою пропозицію щодо визнання анексії Криму Росією з боку Вашингтона і заморозки лінії фронту в рамках мирної угоди.
- Український лідер Володимир Зеленський заявив, що Київ офіційно не отримував таких пропозицій.
- Тим часом президент США Дональд Трамп напередодні заявив, що цього тижня він розкриє зміст запропонованого ним "мирного плану" щодо війни в Україні.