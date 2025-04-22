FT: Путін запропонував США заморозити лінію фронту в Україні

Лідер Кремля Володимир Путін запропонував США зупинити вторгнення в Україну за нинішньою лінією фронту.

Джерело: про це стало відомо Financial Times від трьох поінформованих джерел, пише "Європейська правда"

Деталі: За словами джерел FT, минулого тижня Путін сказав посланнику президента США Стіву Віткоффу, що Росія може відмовитись від "претензій" на неокуповані частини чотирьох областей України.

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"Ця пропозиція є першим офіційним сигналом, який Путін дав з початку війни три роки тому, що Росія може відступити від своїх максималістських вимог щодо припинення вторгнення", – пише видання.

Слова ватажка Кремля призвели до того, що США запропонували варіант можливого "мирного врегулювання", окремі деталі якого потрапили у ЗМІ.

Водночас європейські посадовці, які спілкувались із Financial Times, побоюються, що Путін, ймовірно, використає очевидну поступку в бік США, аби схилити Трампа до прийняття інших вимог Росії і нав'язати їх Україні – наприклад визнання анексії Криму та заборона вступу до НАТО.

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"Зараз на Київ чиниться великий тиск, щоб він поступився, щоб Трамп міг заявити про перемогу", – сказав один зі співрозмовників FT.

Оновлено: Речник Путіна Дмитро Пєсков прокоментував цю публікацію пропагандистському виданню "РИА Новости". Він заявив, що "зараз публікується багато фейків, зокрема їх публікують і шановні видання, тому слухати треба тільки першоджерела".

Що передувало: