FT: Путин предложил США заморозить линию фронта в Украине

Хозяин Кремля Владимир Путин предложил США остановить вторжение в Украину по нынешней линии фронта.

Источник: об этом стало известно Financial Times от трех информированных источников, пишет "Европейская правда"

Детали: По словам источников FT, на прошлой неделе Путин сказал посланнику президента США Стиву Виткоффу, что Россия может отказаться от "претензий" на неоккупированные части четырех областей Украины.

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"Это предложение является первым официальным сигналом, который Путин дал с начала войны три года назад, что Россия может отступить от своих максималистских требований о прекращении вторжения", – пишет издание.

Слова главаря Кремля привели к тому, что США предложили вариант возможного "мирного урегулирования", отдельные детали которого попали в СМИ.

В то же время европейские чиновники, которые общались с Financial Times, опасаются, что Путин, вероятно, использует очевидную уступку в сторону США, чтобы склонить Трампа к принятию других требований России и навязать их Украине – например признание аннексии Крыма и запрет вступления в НАТО.

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"Сейчас на Киев оказывается большое давление, чтобы он уступил, чтобы Трамп мог заявить о победе", – сказал один из собеседников FT.

Обновлено: Представитель Путина Дмитрий Песков прокомментировал эту публикацию пропагандистскому изданию "РИА Новости". Он заявил, что "сейчас публикуется много фейков, в том числе их публикуют и уважаемые издания, поэтому слушать надо только первоисточники".

Что предшествовало: